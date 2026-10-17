İstanbul'da TF1 ve TF2 teleferik hatlarında hava muhalefeti seferleri engelledi

İstanbul'da TF1 ve TF2 teleferik hatlarında hava muhalefeti seferleri engellediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferlerin yapılamadığı duyuruldu. Metro İstanbul, bu bilgiyi sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamayla aktardı.
İstanbul'da hava muhalefeti sebebiyle iki teleferik hattında seferlerin yapılamadığı bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ile TF2 Eyüp- Piyer Loti teleferik hatlarında seferlerin gerçekleştirilemediği belirtildi.
Kaynak: AA
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