İstanbul'da TIR Kazası: Ulaşım Aksadı

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(İSTANBUL)- İstanbul'da D 100 karayolunun Beylikdüzü-Haramidere kesiminde bir TIR önce köprünün ayağına çarptı ardından aydınlatma direğini yolcu minibüsünün üzerine devirdi. TIR sürücüsünün yaralandığı kaza nedeniyle ulaşım uzun süre aksadı.

Kaza, saat 15.50 sıralarında D 100 Beylikdüzü-Haramidere kesiminde transit yolda meydana geldi. Bir TIR henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Önce köprü ayağına, ardından aydınlatma direğine çarptı. Çarpma sonucu aydınlatma direği yan yolda bir yolcu minibüsünün üzerine üzerine düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken, yaralanan TIR sürücüsü hastaneye kaldırıldı, ulaşım uzun süre tek şeritten sağlanabildi. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.