İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü 2023'te Denetimleri Artırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü 2023'te Denetimleri Artırdı

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü 2023\'te Denetimleri Artırdı

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılının 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında 1 milyon 994 bin 768 araç ve sürücüyü denetlerken, bu yılın aynı döneminde yüzde 93'e yaklaşan artışla 3 milyon 840 bin 266 denetim gerçekleştirdi. Trafik denetimlerindeki artışa rağmen ölümlü kaza sayısında düşüş yaşandı, ancak yaralamalı ve hasarlı kaza sayılarında artış görüldü. Motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımının artmasıyla birlikte kaza oranları da yükseldi.

14.05.2024 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılının 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında 1 milyon 994 bin 768 araç ve sürücüyü denetlerken, bu yılın aynı döneminde??????? yüzde 93'e yaklaşan artışla 3 milyon 840 bin 266 denetim gerçekleştirdi.

AA muhabirinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünden derlediği bilgilere göre, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri 2023 yılının 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında 2 bin 74 personel, 269 ekip aracı ve 264 motorize polisle, 1 milyon 994 bin 768 araç ve sürücüyü denetledi.

Bu yılın aynı döneminde ise 3 bin 329 personel, 500 ekip aracı ve 236 motorize ekip, yüzde 93'e yaklaşan artışla 3 milyon 840 bin 266 denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, geçen yılın ilk dört ayında 960 bin trafik cezası keserken, bu yılın aynı döneminde yüzde 37,78'lik artışla 1 milyon 323 bin 802 cezai işlem uyguladı.

Kentte artan trafik sorunları ve kazalara rağmen vefat sayısı, iki yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi.

2023'ün ilk 4 ayında 45 ölümlü kaza kayıtlara geçerken, bu sene aynı dönemde 42 ölümlü kaza meydana geldi. Bu kazaların 15'i motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarından kaynaklandı.

Kentte yaralamalı kazalarda ise yüzde 32,53'lük bir artış yaşandı.

Geçen yılın ilk 4 ayında 6 bin 818 yaralamalı kaza yaşanırken, bu sene sayı 9 bin 39'a yükseldi.

2 yılın aynı dönemlerinde hasarlı kaza sayısı da yüzde 31,89 oranında artış gösterdi. 2023'te 14 bin 387 olan kaza sayısı, 2024'te 18 bin 976'ya yükseldi.

Trafikte motosiklet ve motorlu bisiklet sayısı arttı, ehliyetli kullanım azaldı

Mega kentte yaşanan trafik yoğunluğu ve toplu ulaşımdaki aksaklıklar, insanları motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yöneltti.

2023 yılının tamamında 631 bin 244 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikte seyrederken, bu yılın ilk 4 ayında bu taşıtlardan 675 bin 238'i trafiğe çıktı.

Kullanımı yoğunlaşan motosiklet ve motorlu bisikletler, kaza oranlarında da artışı beraberinde getirdi. Geçen yılın ilk 4 ayında bu araçların karıştığı 3 bin 682 kaza yaşandı, 2024'te bu rakam 6 bin 328'e yükseldi.

2023'ün 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında 216 bin 917 motosiklet ehliyeti alınırken, bu sene aynı dönemde 20 bin 323 artışla bu sayı 237 bin 240'a yükseldi.

Ehliyet alma oranı yükselmiş gibi görünse de bu yıl trafiğe yeni çıkan 43 bin 994 araca karşın 23 bin 671 kişinin ehliyet almadığı dikkati çekti.

Kaynak: AA

Trafik Şube Müdürlüğü, Motosiklet, İstanbul, trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü 2023'te Denetimleri Artırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
14:47 EPDK Kararıyla Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak EPDK Kararıyla Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 16:01:57. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü 2023'te Denetimleri Artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement