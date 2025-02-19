İstanbul'da Trafik Rahatlıyor, Ek Seferler Duyuruldu - Son Dakika
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İstanbul'da Trafik Rahatlıyor, Ek Seferler Duyuruldu

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İstanbul'daki trafik yoğunluğu %90'dan %38'e düştü; metro ve Marmaray'da ek seferler düzenlendi.

19.02.2025 21:11
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(İSTANBUL) İstanbul'da 18.30 sıralarında yüzde 90'lara çıkan trafik yoğunluğu normale dönmeye devam ediyor. Yoğunluk 21.00 itibarıyla yüzde 38'lere düştü. Metro İstanbul'da sonra Marmaray da ek sefer duyurusu yaptı. Marmaray açıklamasında, "Hava muhalefeti sebebiyle Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda son sefer saatlerimiz Arnavutköy'den saat 02.00'a ve Gayrettepe'den 02.51'e kadar işleyecek şekilde ilave trenler sefere konulmuştur." denildi.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da, vatandaşların tercih ettiği metro seferlerinde uzatmaya gidildi. Konuya ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Şehir içi ulaşımın aksamaması için bazı hatlarımızda seferler ilk etapta 02.00'ye kadar uzatılmıştır. Yolcu yoğunluğunun devam etmesi halinde, yoğunluk azalana kadar ek seferler yapılacaktır." denildi, sefer uzatması yapılan hatlar hakkında bilgi verildi. Saat 18.30 sıralarında yüzde 90'lara çıkan trafik yoğunluğu 20.00 sıralarında yüzde 67'lere, 20.30 sıralarında yüzde 50'ye, 21.00 sıralarında da yüzde 38'lere düştü.

Marmaray'dan ek seferler

Metro İstanbul'dan sonra Marmaray da ek sefer duyurusu yaptı. Marmaray açıklamasında, "Hava muhalefeti sebebiyle Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda son sefer saatlerimiz Arnavutköy'den saat 02.00'a ve Gayrettepe'den 02.51'e kadar işleyecek şekilde ilave trenler sefere konulmuştur." denildi. Marmaray, hava muhalefeti sebebiyle ayrıca Halkalı-Gebze-Halkalı güzergahında bu geceden (19 Şubat 2025 Çarşamba) itibaren 4 gün boyunca (23 Şubat 2025 Pazar) işleyecek ilave trenler sefere konulduğunu duyurdu.

Kaynak: ANKA

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