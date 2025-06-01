İstanbul'da Ukrayna-Rusya Görüşmeleri

Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmelerin, yarın saat 13.00'te İstanbul'da yapılması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Çırağan Sarayı'nda bir araya gelmesi öngörülüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme yönünde yarın İstanbul'da yapılacak barış görüşmelerine katılmak üzere Ukrayna heyetini belirlediğini ve heyete Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlık yapacağını açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'nin heyete başkanlık edeceğini ifade etmişti.