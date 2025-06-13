İstanbul\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Arnavutköy ve Fatih ilçelerinde uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 milyon 535 bin 680 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, operasyonun ayrıntılarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"İstanbul'un Arnavutköy ve Fatih ilçelerinde uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlediğimiz operasyonumuzda, 2 milyon 535 bin 680 adet uyuşturucu hap ele geçirdik. Operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Fatih ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Arnavutköy ve Fatih ilçelerinde bir işyeri ve bir uyuşturucu madde imalathanesine yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda; 2 milyon 535 bin 680 adet uyuşturucu hap, 266 kg uyuşturucu madde üretiminde kullanılan kimyasal katkı maddesi, 810 bin adet boş kapsül, 7 adet uyuşturucu hap üretiminde kullanılan elektronik cihaz ve makine ele geçirildi.

İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüz, ilçe müdürlerimiz ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele; yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz."