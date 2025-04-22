İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 801,5 Kilogram Ele Geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Arnavutköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 773 kilogram sıvı, 28,5 kilogram kristal olmak üzere toplam 801,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Arnavutköy'de uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ettiği şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan baskında, bir TIR'ın gizli bölmelerinde yapılan aramada 29 parça halinde 773 kilogram sıvı metamfetamin ile 28,5 kilogram kristal metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya'nın paylaşımında, "Operasyonu koordine eden Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.