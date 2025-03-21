İstanbul'da Valilik Tarafından Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı - Son Dakika
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İstanbul'da Valilik Tarafından Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının 3. gününde Valilikten yeni açıklama geldi. Valilik tarafından alınan tedbirlere ek olarak bazı yollar trafiğe kapatıldı. Bazı yollar, kapatılan yollara alternatif olarak kullanılabilecek.

21.03.2025 16:17  Güncelleme: 17:47
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(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının 3. gününde Valilikten yeni açıklama geldi. Valilik tarafından alınan tedbirlere ek olarak bazı yollar trafiğe kapatıldı. Bazı yollar, kapatılan yollara alternatif olarak kullanılabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının 3. gününde valilikten yeni açıklama geldi. Valilik tarafından alınan tedbirlere ek olarak bazı yollar trafiğe kapatıldı. Yeni karar doğrultusunda 21.03.2025 Cuma günü saat 14.00 ile 22.03.2025 Cumartesi günü saat 14.00 arası, Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar ve Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar trafiğe kapatıldı.

Açıklamaya göre, kapatılan yollara alternatif olarak 10.Yıl Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi ve E-5 D100 Karayolu kullanılabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Valilik Tarafından Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı - Son Dakika

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