İstanbul'da Yeni Yıl Kutlamaları İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı - Son Dakika
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İstanbul'da Yeni Yıl Kutlamaları İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı

İstanbul\'da Yeni Yıl Kutlamaları İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı ve çevresinde 15 binin üzerinde kamera ile izleme yapılıyor. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 39 ilçede güvenlik tedbirleri alındığını açıkladı.

31.12.2024 18:37  Güncelleme: 18:41
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YENİ yıla saatler kala kutlamaların yapıldığı Taksim Meydanı ve çevresi kurulan 15 binin üzerinde kamera ile Mobil Komuta Merkezi'nde izleniyor. Taksim'de görevli polis ekiplerini ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Selamı Yıldız, " Beşiktaş, Şişli Kadıköy, Bakırköy ve Fatih ilçelerimiz olmak üzere 39 ilçemizde güvenlik tedbirlerimizi aldık. 16 noktada 10 bin 458 ekiple, 55 bin 225 personelimizi 24 saate yayacak şekilde huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmelerini istiyoruz" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ekiplerince, yeni yıla Taksim'de girmek isteyenlerin güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Yılbaşı tedbirleri kapsamında Gezi Parkı'na konuşlandırılan Mobil Komuta Merkezi'nden kontrol edilen 15 binin üzerinde kamera sayesinde Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi anlık izleniyor. Şehrin her noktasında devriye atan helikopter, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve personellerin yaka kameraları da buradaki komuta merkezine anlık olarak görüntü iletiyor. Bu şekilde ekipler, olumsuz durumlara karşı hızlı refleks göstererek anında müdahale edebilecek.

'HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE YENİ YILA GİRMELERİNİ İSTİYORUZ'

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Taksim Meydanı'na gelerek görevli ekipleri ziyaret etti. Burada basın mensuplarına konuşan Yıldız, "İstanbul'umuzun huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmesi maksadıyla tüm il emniyet teşkilatımız 7/24 şeklinde planlama yaptı. Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Bakırköy ve Fatih ilçelerimiz olmak üzere 39 ilçemizde güvenlik tedbirlerimizi aldık. Bin 16 noktada, 10 bin 458 ekiple, 55 bin 225 personelimizi 24 saate yayacak şekilde, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmelerini istiyoruz. Sizlerin de bu arada hayırlı seneler diliyorum. Sağlıkla huzur ve güvenle inşallah, teşekkürler" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Selami Yıldız, İstanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Taksim, Yaşam, Son Dakika

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