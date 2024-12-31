İstanbul'da Yılbaşı İçin Güvenlik ve Ulaşım Önlemleri Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Yılbaşı İçin Güvenlik ve Ulaşım Önlemleri Alındı

Geniş Video İzle

İstanbul Valiliği ve İBB, yılbaşı kutlamaları için geniş güvenlik önlemleri ve ulaşım düzenlemeleri açıkladı. Çok sayıda cadde kapatıldı, toplu taşıma ücretsiz hale getirildi ve 60 bin güvenlik görevlisi görevlendirildi.

31.12.2024 16:10  Güncelleme: 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) İstanbul'da yılbaşı nedeniyle Taksim, İstiklal Caddesi ve çevresinde bariyerlerle önlem alındı. Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy'de çok sayıda cadde ve sokak ulaşıma kapatıldı. Yılbaşı önlemleri kapsamında ayrıca; kamyon, tır, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların bazı semtlere girişi de yarın sabah 08.00'e kadar yasak olacak. İBB, toplu taşıma hizmetlerini 1 Ocak'ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz sunacak. İETT, 25 hatta 304 ek sefer düzenleyecek, metrobüs sisteminde ise 221 ek sefer planlandı. Metro hatlarının büyük kısmı 24 saat hizmet verecek.

Yılbaşı nedeniyle İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir dizi önlem aldı. Önlemler kapsamında Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy ilçelerinde çok sayıda cadde ve sokak saat 14.00 itibariyle ulaşıma kapatıldı. Yılbaşı önlemleri kapsamında ayrıca; kamyon, tır, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy İlçelerine girişleri, Çarşamba sabahı 08: 00'e kadar yasak olacak.

60 bin 688 güvenlik görevlisi görev yapacak

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 2025 yılının huzur içinde karşılanabilmesi için gerekli tüm önlemler alındı. Bugün vatandaşların yoğun olarak bulunacağı merkezler başta olmak üzere şehrin tamamında güvenlik önlemleri en üst seviyede uygulanacak. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri toplam 60 bin 688 personelle vatandaşların huzur içinde 2025 yılını karşılayabilmesi için görev yapacak.

İBB bir dizi önlem aldı: Toplu taşıma hizmetleri 1 Ocak'ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) toplu taşıma hizmetlerini 1 Ocak'ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz sunacak. İETT, 31 Aralık gecesi 25 hatta 304 ek sefer düzenleyecek, metrobüs sisteminde ise 221 ek sefer planlandı. Metro hatlarının büyük kısmı 24 saat hizmet verecek.

Ek seferler

İETT, 31 Aralık gecesi 25 hatta 304 ek sefer düzenleyecek, metrobüs sisteminde ise 221 ek sefer planlandı. Metro hatlarının büyük bir kısmı 24 saat hizmet verecek. Ayrıca, tramvay ve füniküler hatları 1 Ocak saat 02.00'ye kadar çalışmaya devam edecek. Sadece 22.00'den 04.00'e kadar Kabataş- Sultanahmet arası seferler valilik kararıyla kısıtlanacak. Şehir Hatları da yoğunluk durumuna göre ek seferler gerçekleştirecek.

Denetimler sıklaştırılacak

İBB'den yapılan açıklamaya göre, yılbaşı gecesi boyunca İBB Zabıta ekipleri, meydanlar, ana arterler ve sahillerde denetimlerini sıklaştıracak. Tüketici hakları ihlalleri, dilencilik, izinsiz ilan ve reklamlar gibi olumsuz durumlara karşı müdahale edilecek. Kamera sistemleriyle şehir izlenerek gerektiğinde ekipler yönlendirilecek.

Toplu taşıma araçları, taksiler ve otogarlar da denetim kapsamında olacak. Özellikle Bayrampaşa ve Ataşehir Meyve Sebze Halleri ile Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde sıkı denetimler gerçekleştirilecek.

Acil durum ve hava koşullarına karşı tedbirler

Kış şartlarına karşı hazırlık yapan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Ekipleri, olumsuz hava koşullarına müdahale için görev başında olacak. Sokakta kalan vatandaşlar için konaklama imkanları sağlanacak. İtfaiye ve sağlık ekipleri, olası acil durumlara karşı hazır bekleyecek.

İSKİ ekipleri ise su ve kanalizasyon arızalarına anında müdahale edebilmek için teyakkuzda olacak. Kentin temizliği için görev yapan Atık Yönetim ekipleri de nöbet usulü çalışacak.

153 Çözüm Merkezi yılbaşı gecesi de hizmet verecek

İstanbullular, ihtiyaç ve şikayetlerini iletmek için İBB'nin 153 Çözüm Merkezi'ni yılbaşı gecesi boyunca arayabilecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, İstanbul, Yılbaşı, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Yılbaşı İçin Güvenlik ve Ulaşım Önlemleri Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 23:07:54. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Yılbaşı İçin Güvenlik ve Ulaşım Önlemleri Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.