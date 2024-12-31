İstanbul'da Yılbaşı İçin Güvenlik ve Ulaşım Önlemleri Alındı

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(İSTANBUL) İstanbul'da yılbaşı nedeniyle Taksim, İstiklal Caddesi ve çevresinde bariyerlerle önlem alındı. Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy'de çok sayıda cadde ve sokak ulaşıma kapatıldı. Yılbaşı önlemleri kapsamında ayrıca; kamyon, tır, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların bazı semtlere girişi de yarın sabah 08.00'e kadar yasak olacak. İBB, toplu taşıma hizmetlerini 1 Ocak'ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz sunacak. İETT, 25 hatta 304 ek sefer düzenleyecek, metrobüs sisteminde ise 221 ek sefer planlandı. Metro hatlarının büyük kısmı 24 saat hizmet verecek.

Yılbaşı nedeniyle İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir dizi önlem aldı. Önlemler kapsamında Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy ilçelerinde çok sayıda cadde ve sokak saat 14.00 itibariyle ulaşıma kapatıldı. Yılbaşı önlemleri kapsamında ayrıca; kamyon, tır, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy İlçelerine girişleri, Çarşamba sabahı 08: 00'e kadar yasak olacak.

60 bin 688 güvenlik görevlisi görev yapacak

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 2025 yılının huzur içinde karşılanabilmesi için gerekli tüm önlemler alındı. Bugün vatandaşların yoğun olarak bulunacağı merkezler başta olmak üzere şehrin tamamında güvenlik önlemleri en üst seviyede uygulanacak. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri toplam 60 bin 688 personelle vatandaşların huzur içinde 2025 yılını karşılayabilmesi için görev yapacak.

İBB bir dizi önlem aldı: Toplu taşıma hizmetleri 1 Ocak'ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) toplu taşıma hizmetlerini 1 Ocak'ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz sunacak. İETT, 31 Aralık gecesi 25 hatta 304 ek sefer düzenleyecek, metrobüs sisteminde ise 221 ek sefer planlandı. Metro hatlarının büyük kısmı 24 saat hizmet verecek.

Ek seferler

İETT, 31 Aralık gecesi 25 hatta 304 ek sefer düzenleyecek, metrobüs sisteminde ise 221 ek sefer planlandı. Metro hatlarının büyük bir kısmı 24 saat hizmet verecek. Ayrıca, tramvay ve füniküler hatları 1 Ocak saat 02.00'ye kadar çalışmaya devam edecek. Sadece 22.00'den 04.00'e kadar Kabataş- Sultanahmet arası seferler valilik kararıyla kısıtlanacak. Şehir Hatları da yoğunluk durumuna göre ek seferler gerçekleştirecek.

Denetimler sıklaştırılacak

İBB'den yapılan açıklamaya göre, yılbaşı gecesi boyunca İBB Zabıta ekipleri, meydanlar, ana arterler ve sahillerde denetimlerini sıklaştıracak. Tüketici hakları ihlalleri, dilencilik, izinsiz ilan ve reklamlar gibi olumsuz durumlara karşı müdahale edilecek. Kamera sistemleriyle şehir izlenerek gerektiğinde ekipler yönlendirilecek.

Toplu taşıma araçları, taksiler ve otogarlar da denetim kapsamında olacak. Özellikle Bayrampaşa ve Ataşehir Meyve Sebze Halleri ile Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde sıkı denetimler gerçekleştirilecek.

Acil durum ve hava koşullarına karşı tedbirler

Kış şartlarına karşı hazırlık yapan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Ekipleri, olumsuz hava koşullarına müdahale için görev başında olacak. Sokakta kalan vatandaşlar için konaklama imkanları sağlanacak. İtfaiye ve sağlık ekipleri, olası acil durumlara karşı hazır bekleyecek.

İSKİ ekipleri ise su ve kanalizasyon arızalarına anında müdahale edebilmek için teyakkuzda olacak. Kentin temizliği için görev yapan Atık Yönetim ekipleri de nöbet usulü çalışacak.

153 Çözüm Merkezi yılbaşı gecesi de hizmet verecek

İstanbullular, ihtiyaç ve şikayetlerini iletmek için İBB'nin 153 Çözüm Merkezi'ni yılbaşı gecesi boyunca arayabilecek.