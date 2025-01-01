İstanbul\'da Yılbaşı Kutlamaları Taksim Meydanı\'nda Coşkuyla Gerçekleşti

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İSTANBUL'da her yıl olduğu gibi bu yılda yılbaşı kutlamalarının merkezi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi oldu. Binlerce kişi meydanda toplanarak yeni yılı karşıladı.

İstanbul'da her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı kutlamalarının merkezi yine Taksim Meydanı oldu. İstanbullular ve turistlerin uğrak noktası olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi saatler gece yarısına yaklaştığında binlerce kişi kutlamalara katıldı. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise havai fişekler ve alkışlar ile binlerce kişi 2025 yılına merhaba dedi. Kutlamalar renkli görüntülere sahne olurken, meydanda toplananlar geri sayım sonrası alkış ve çığlıklarla 2025 yılını karşıladı.