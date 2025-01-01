İstanbul'da her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı kutlamalarının merkezi yine Taksim Meydanı oldu. İstanbullular ve turistlerin uğrak noktası olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi saatler gece yarısına yaklaştığında binlerce kişi kutlamalara katıldı. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise havai fişekler ve alkışlar ile binlerce kişi 2025 yılına merhaba dedi. Kutlamalar renkli görüntülere sahne olurken, meydanda toplananlar geri sayım sonrası alkış ve çığlıklarla 2025 yılını karşıladı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Yılbaşı Kutlamaları Taksim Meydanı'nda Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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