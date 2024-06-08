İstanbul'da Banka Aracı Tramvay Hattına İzinsiz Girdi, Ulaşım 1 Saat Boyunca Durdu - Son Dakika
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İstanbul'da Banka Aracı Tramvay Hattına İzinsiz Girdi, Ulaşım 1 Saat Boyunca Durdu

İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda YKS sınavı öncesi bir banka aracının izinsiz girmesi nedeniyle ulaşım 1 saat boyunca gerçekleştirilemedi. Metro İstanbul, olayla ilgili hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

08.06.2024 19:26
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(İSTANBUL) - Bu sabah YKS sınav saatinden önce bir banka aracının hatta izinsiz girmesi nedeniyle İstanbul'da T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda ulaşım yaklaşık 1 saat boyunca gerçekleştirilemedi. Olayla ilgili Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Gençlerimize ve ailelerine üzüntülerimizi iletiyoruz, tramvay hattına izinsiz giren araçla ilgili hukuki süreç başlatılacak" denildi.

Konuyla ilgili Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Tramvay hattına UKOME kararı ile belirlenen araçlar dışında araç giremez. Bugün sabah sınav saatinden önce, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımıza izinsiz giren banka aracı nedeni ile 58 dakika boyunca seferlerimiz Yusufpaşa-Beyazıt istasyonları arasında yapılamamıştır. Sınava girecek öğrencileri zamanında ve konforlu bir şekilde okullarına ulaşmak önceliği ile çalışıyor, hattımızda yaşanan bu olay nedeniyle gençlerimize ve ailelerine üzüntülerimizi iletiyoruz. Söz konusu araç ile ilgili hukuki sürecin başlatılacağını kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Yarın sınav saati başlangıcına kadar;

Hatlarımıza izinsiz giren araçlarla ilgili yasal işlem başlatılacaktır.

UKOME kararı ile hatta giriş izni olan araçların da tramvay hatlarımızı kullanmamasını önemle rica ediyoruz"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Banka Aracı Tramvay Hattına İzinsiz Girdi, Ulaşım 1 Saat Boyunca Durdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Banka Aracı Tramvay Hattına İzinsiz Girdi, Ulaşım 1 Saat Boyunca Durdu - Son Dakika
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