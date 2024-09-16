İstanbul'da Yoğun Yağışlar Su Birikintisi Oluşturdu

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İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle kentin bazı noktalarında su birikintileri oluştu.

Kentte sabahın erken saatlerinde başlayan ve bazı bölgelerde devam eden yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Haftanın ilk mesai gününde işe ve okula gitmek için yola çıkanlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Yağmurdan korunmak isteyen yayalar iş yerleri önündeki tentelerin altına sığındı. Toplu taşıma araçlarını kullananlar da ıslanmamak için bir süre duraklarda bekledi.

Yağışın etkisiyle kentin bazı noktalarında su birikintileri meydana geldi. Cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Yeşilköy sahil yolunda yoğun yağış nedeniyle Yeşilyurt Köprüsü'nün altında bulunan yolda su birikintisi oluştu. Burada seyir halinde olan sürücüler güçlükle ilerlemeye çalışırken, bölgede trafik yoğunluğu arttı. Biriken su, belediye ekiplerince vidanjör yardımıyla tahliye edildi.