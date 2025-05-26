Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da gece boyunca etkili olan yağış sabah saatlerinde de sürdü. İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde yoğun trafik oluştu. Kadıköy D-100'de ve Mecidiyeköy'de araçlar yoğun trafik nedeniyle güçlükle ilerledi. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre 08.15 itibarıyla yoğunluk yüzde 76 olarak ölçüldü.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Yoğun Yağmur Trafiği Vurdu - Son Dakika
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