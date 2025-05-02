İstanbul'daki Kısıtlamalar Kaldırıldı - Son Dakika
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İstanbul'daki Kısıtlamalar Kaldırıldı

1 Mayıs nedeniyle uygulanan kısıtlamalar sona erdi, gözaltılarla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

02.05.2025 09:54
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(İSTANBUL) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle İstanbul Valiliği'nin ilan ettiği kısıtlamalar yaklaşık 24 saat sonra büyük oranda kaldırıldı. Taksim Meydanı, Şişli çevresindeki yollar geceden açıldı, metro, tramvay seferleri de sabaha karşı normale döndü. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), gözaltındaki 383 kişinin aşama aşama emniyetten serbest bırakıldığını, gözaltında tutulmaya devam edilen 36 kişinin de adliyeye sevk edileceğini açıkladı.

Taksim ve Şişli çevresindeki kısıtlamalar bölgede yaşayan yurttaşlara zor saatler yaşatmıştı. Saatlerce varacakları noktaya ulaşamayan yurttaşlar "bugün bizim için bayram değil eziyete dönüştü" diye tepki göstermişti. İstanbul Valiliği'nin ilan ettiği kısıtlamalar yaklaşık 24 saat sonra büyük oranda kaldırıldı. İlk önce bölgede kapatılan yollar ulaşıma açıldı. Dün gece ayrıca T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü, M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe istasyonu işletmeye açıldı.

Metro istasyonlarının çoğu sabaha karşı açıldı

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, sabaha karşı ise M2 Yenikapı–Hacıosman, M7 Yıldız– Mahmutbey metro hatları ile T5 Eminönü–Alibeyköy tramvay hattında bulunan kapalı istasyonlar, F1 Kabataş–Taksim füniküler hattı ve M4 Kadıköy– Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı Kadıköy İstasyonu'nun 4 no'lu çıkışı işletmeye açıldı.

Gözaltılarda son durum

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ise, gözaltındaki 383 kişinin aşama aşama emniyetten serbest bırakıldığını, gözaltında tutulmaya devam edilen 36 kişinin de adliyeye sevk edileceğini açıkladı. ÇHD, İstanbul'daki toplam gözaltı sayısının da 419 olduğunu duyurdu. Bunların 11'inin avukat olduğu bildirildi.

Kaynak: ANKA

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