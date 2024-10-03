İstanbul'da 5.500 Temizlik Personeli Göreve Başladı - Son Dakika
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İstanbul'da 5.500 Temizlik Personeli Göreve Başladı

İstanbul\'da 5.500 Temizlik Personeli Göreve Başladı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, kentteki okullarda görev alacak 5 bin 500 ek temizlik personelinin göreve başladığını bildirdi.

03.10.2024 16:46
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, kentteki okullarda görev alacak 5 bin 500 ek temizlik personelinin göreve başladığını bildirdi.

Yentür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulların açıldığı ilk hafta ufak problemlerin yaşandığını, İŞKUR İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında İstanbul'da ilk etapta yeterince temizlik görevlisi bulanamadığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının konuyla ilgili çalışma başlattığını belirten Yentür, "Bakanlığımızın girişimleri sonucu İstanbul'a tekrardan 5 bin 500 kişilik Toplum Yararına Çalışma Programı'ndan (TYP) tam zamanlı temizlik görevlisi kadrosu verildi. İş Gücü Uyum Programından 13 bin, TYP'den 5 bin 500 kadromuz var. Ayrıca İstanbul'umuzda 1595 kadrolu hizmetlimiz bulunuyor." dedi.

Yentür, AA ekibiyle birlikte gezdiği Fatih'teki Şehit Yunus Emre Ezer İlkokulu'nda 6 temizlik personelinin İşgücü Uyum Programı kapsamında 3'er gün 2 devre halinde çalıştıklarını belirtti.

Eğitim ortamlarının hijyen ve temizliğinin birinci öncelikli konulardan biri olduğunu vurgulayan Yentür, "İstanbul'umuzda şu anda sınıflarımızın, okullarımızın ve bahçelerimizin temizliği ve hijyeniyle ilgili hiçbir sorun yaşamamaktayız. Bütün kadrolarımızda temizlik görevlilerimizi görevlendirdik. Sınıflarımız, tuvaletlerimiz, çocuklarımız için her sabah ve teneffüslerde tertemiz, pırıl pırıl, hijyene dikkat ederek eğitim öğretim ortamını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Herhangi bir belediyenin tam zamanlı ve tam yıl başvurusu yok"

Temizlik personeline hijyen, sağlıklı iletişim, okuldaki kurallarla ilgili bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri de yürüttüklerini söyleyen Yentür, onların emekleriyle tuvaletleri, derslikleri ve bahçesiyle tertemiz, herkesin içinin rahat bir şekilde çocukların eğitim gördüğü ortamlar sunduklarını dile getirdi.

Tüm öğretim yılı boyunca herhangi bir belediyenin kendilerine temizlik başvurusu olmadığını ifade eden Yentür, "Bu noktada herhangi bir belediyenin tam zamanlı ve tam yıl uygulaması olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze herhangi bir başvurusu yok. Kamuoyunda böyle bir algı da var. İstanbul ilinde ne büyükşehir belediyesi tarafından ne de ilçe belediyesi tarafından tam zamanlı olarak okulların tam yıl, tam gün boyunca temizliğiyle ilgili herhangi bir resmi müracaat bulunmamaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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