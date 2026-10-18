İstanbul\'daki selde kaybolan kişinin cesedi Haliç\'te bulundu, ölü sayısı 5\'e yükseldi

İstanbul'daki selde kaybolan bir kişinin daha cesedi bulunmasıyla afette hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Kent genelinde 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanağın ardından yaşanan sel ve su baskınlarında kaybolan kişileri aramaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Deniz polisi ve polis helikopterinin çalışması sonucunda Haliç'te erkek cesedi bulundu.

Cesedin Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki Murat Babajanov'a ait olduğu belirlendi.

Böylece sel sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Bölgedeki diğer 2 kayıp kişiyi bulmak için çalışmalar ise devam ediyor.