İstanbul'dan Gazzeli Çocuklara 92 Bin Liralık Bağış

Güncel

İstanbul'da yaşayan Muhammed İkbal Gümüş, yıllardır yatırım hesaplarında tuttuğu 92 bin lirayı Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Gazzeli çocuklara bağışladı.

Vakıftan yapılan açıklamada, İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırılarına işaret edilerek, hayırseverlerin de sivil toplum kuruluşları aracılığıyla bölgeye yönelik yardım çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamdaki örneklerin aktarıldığı açıklamada, minik çocukların kumbaralarındaki birikimlerini, yeni evli çiftlerin takılarını, evlenecek çiftlerin düğün paralarını, yaşlıların emekli maaşlarını, kimisinin umre ve hac parasını, kimisinin de evini satarak parayı Gazze'ye gönderdiği ifade edildi.

Muhammed İkbal Gümüş'ün de kar etmek amacıyla yıllardır yatırım hesaplarında tuttuğu tüm parayı kurumda görüştüğü Vakıf Genel Başkanı Cengiz Kurtaran'a teslim ettiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gümüş, bölgeye dair görüntülerde küçücük çocukların ellerindeki boş kapları görünce vicdanen rahatsız olduğunu belirtti.

Gümüş, "İstekleri sorulduğunda oradaki çocuklar bir ekmek isterken bizim zengin olma hayaliyle paramızı borsalarda bekletmemiz etik değil. Eğer milyarlarca Müslüman o aç çocukları doyuramıyorsak bize yazıklar olsun. Tüm kripto varlıklarımı sattım ve 92 bin lirayı Umut Kervanı aracılığıyla Gazze'deki çocuklara bağışlıyorum. Bunun emsal olmasını temenni ediyorum. Çok daha fazla imkana sahip Müslümanlara da bağış yapma çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Vakıf Genel Başkanı Kurtaran ise "Keşke onlara bedenimizle de yardımcı olabilseydik. Müslümanlar olarak malımızla oradaki kardeşlerimizin yanında durduk. Bu konuda duyarlılık var. Minik kardeşlerimiz kumbaralarını bağışlarken, kimi kardeşlerimiz evlerini satıp parasını Gazze için bağışladı. Bugün de Muhammed kardeşimiz tüm yatırımını Gazze için bağışladı." değerlendirmesinde bulundu.