İstanbul Depremi Uyarısı - Son Dakika
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İstanbul Depremi Uyarısı

Jeofizik Mühendisi Bülent Oruç, İstanbul'daki 6,2'lik depremin ardından büyük bir deprem riski olduğunu belirtti.

23.04.2025 16:09
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(ANKARA) - Jeofizik Mühendisi Bülent Oruç, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Beklenen İstanbul depreminin süresi yaklaştı" diye vatandaşları uyararak, "Bu 6,2 büyüklüğündeki depremden sonra ben yeni bir yıkıcı depremin bu kol üzerinde meydana geleceğini düşünmüyorum. Ama başka yakın kollar üzerinde daha büyük ve yıkıcı bir depremin yakın zamanda meydana gelebileceğini öngörüyorum" açıklamalarında bulundu.

İstanbul, öğle saatlerinde art arda yaşanan depremlerle sarsıldı. AFAD verilerine göre, Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.13'te 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından saat 12.49'da gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbullular sokaklara çıktı. Bu depremin ardından da bir saat içinde sırasıyla 4,4, 5,9, 4,8, 4,9, 4,5, 3,5 ve 4,0 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Konuya ilişkin SZC TV'de açıklama yapan Jeoloji Mühendisi Erçin Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Beklenen bir depremdi. Orta büyüklükte bir depremle büyük deprem arasında bir deprem. Aldığım bilgilere göre herhangi bir büyük hasar ve can kaybı yok. Olmamasını da ümit ediyorum. En önemlisi, vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması. Çünkü bu tür depremlerde en çok zarar panikten kaynaklanıyor. İstanbul'un bu tür depremler açısından olumlu bir konumu var.

"Son depremde hasar oluşan binalara bir süre daha girilmemesinde yarar var"

Hasarlı binalara girilmemesi konusunda her zamanki uyarılarımızı tekrar ediyoruz. Çatlaklar konusunda da şu noktaya dikkat etmekte yarar var; depremde tehlikeli olan çatlaklar 'X çaprazları' dediğimiz çatlaklar. Yatay veya dikey çatlakların fazla riski yoktur. Ama son depremde hasar oluşan binalara bir süre daha girilmemesinde yarar var.

"Bu depremi atlatmış olmak İstanbullular için de bizler için de çok büyük bir şanstır"

Artçı sarsıntılar olacaktır. Aldığım bilgiye göre, 6,2 büyüklüğündeki depremden önce 3 civarında bir deprem daha olmuş. O da bu depremin öncüsü olabilir. 6,2 büyüklüğündeki depremin mutlaka artçıları olacaktır. Herhangi bir paniğe gerek yok. Bu depremi atlatmış olmak İstanbullular için de, bizler için de çok büyük bir şanstır."

"Ümit ediyorum ki çok ucuz atlatmışızdır"

SZC TV'de konuşan Jeoloji Mühendisi Cahit Helvacı ise şöyle konuştu:

"Ümit ediyorum ki çok ucuz atlatmışızdır. Depremi İzmir'de de hissettik. Sığ bir deprem olduğu için ciddi bir şekilde hissedildi. Halen Marmara Denizi'nde sıkıntılarımız var. Bu beklenen bir şeydi. Özellikle altyapının çok düzgün yapılması gerekiyor. Çünkü Türkiye bir deprem ülkesi. İstanbul'da boş alan olmadığı için insanların kaçacak yerleri yok. İstanbul gibi büyük bir kentte halen daha binalar yapılıyor. Fakat bunun tam tersini yapmamız gerekiyor. Yoksa depremi devamlı konuşuruz."

Deprem Uzmanı Okan Tüysüz, KRT TV'de depreme ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle 17 Ağustos 1999 depreminden bu yana sürekli Marmara'da bir deprem tehlikesinden söz ediyoruz. Marmara'nın ortasında 7,5'a varabilecek deprem üreten fayların olduğunu söylüyoruz. Bu fay üzerinde geçmişte de benzer depremler oldu. Elbette ki bizim görevimiz olabilecek en büyüğü söylemek.

"Eğer böyle sürerse birkaç gün içerisinde deprem aktivitesinin sona ereceğini de söylemek mümkün"

2019'da 5,9'luk bir deprem aynı yerde meydana gelmişti. Bugün 3,9'luk bir depremle başladı aktivite. Arkasından 6,2 ve 5 büyüklüğünde depremler yaşadık iki dakika arayla. Burada önemli bir deprem atlatılmış gibi duruyor. Görünen o ki önemli bir hasar söz konusu değil. Eğer kolonlarda, kirişlerde ya da bunların birleşim yerlerinde bir hasar varsa, bunların yetkililer tarafından kontrol edilmesi ve sonrasında evlere girilmesi gerekmektedir. Onun dışında bu deprem etkinliği azalarak sönecek gibi duruyor. Eğer böyle sürerse birkaç gün içerisinde deprem aktivitesinin sona ereceğini de söylemek mümkün."

"Beklenen İstanbul depreminin süresi yaklaştı"

Jeofizik Mühendisi Bülent Oruç ise Halk TV'ye konuk olarak şu bilgileri paylaştı:

"Beklenen İstanbul depreminin süresi yaklaştı. Çünkü bu deprem güçlü bir deprem ve bunu çok önemsemek gerekir. Adalar kolu ve Ganos kolunda yıkıcı bir deprem olabilir. Bunu bu kadar iddialı söylememin birkaç nedeni var. Yakın geçmiş zamanda yaşanmış örnekler var. Mesela 17 Ağustos Depremi'nden birkaç ay sonra Düzce Depremi'nin meydana gelmesi. ya da Kahramanmaraş Depremi'nde 1 saat arayla iki yıkıcı depremin yaşanması.

O nedenle bu 6,2 büyüklüğündeki depremden sonra ben yeni bir yıkıcı depremin bu kol üzerinde meydana geleceğini düşünmüyorum. Ama başka yakın kollar üzerinde daha büyük ve yıkıcı bir depremin yakın zamanda meydana gelebileceğini öngörüyorum."

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Kaynak: ANKA

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