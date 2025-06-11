İstanbul Dijital Sanat Festivali Başladı - Son Dakika
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İstanbul Dijital Sanat Festivali Başladı

11.06.2025 22:42
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Beşinci kez düzenlenen festival, dijital sanatları keşfetmek için önemli bir platform sunuyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve bu yıl beşincisi düzenlenen "İstanbul Dijital Sanat Festivali" (IDAF), Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen festival, dijital sanatlar alanında yurt içinden ve yurt dışından önemli isimleri bir araya getiriyor.

Ön gösterimini Paris'te yapan ve Türkiye'nin uluslararası düzenlenen ilk ve tek dijital sanat festivali olan IDAF, bu yıl "Connecting (Bağlanıyor)" temasıyla gerçekleştiriliyor.

AKM'deki açılış programına konuk olan İstanbul Valisi Davut Gül, IDAF ekibine, bakanlığa ve sanatçılara teşekkür ederek, böyle bir festivalin İstanbul'da 5 yıldır düzenleniyor olmasının önemli olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da festivalin doğduğu ve ilk adımlarının atıldığı yerin AKM olduğuna işaret ederek, "Festival, çağımızı anlatmak, düşünmek ve yeniden yorumlamak için çok değerli bir fırsat sunuyor." dedi.

Mumcu, festivalin bu yılki temasına değinerek, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi bu yılki tema, dijitalleşmeyle günlük hayatımızda kurduğumuz ilişkilerin dönüşümü, sanatsal bir bakış açısıyla ele alınması... Gerek yapay zeka temelli işler, arttırılmış gerçeklik çalışmaları, gerekse yeni sanatsal atılımlar artık kültür politikalarının merkezi halinde. Bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak dijital sanatları çağdaş sanat üretiminin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Bu yeni ifade alanlarının desteklenmesini fazlasıyla önemsiyoruz. Genç sanatçılarımıza, yaratıcı düşünen herkese imkan sunmak klasik sanatların yanı sıra çağın ruhunu yansıtan tüm sanat dallarını da desteklemek bizim için çok kıymetli. İstanbul Dijital Sanat Festivali'nin de hem sanatçı hem de izleyicilerin açısından ilham verici olacağını düşünüyorum. Festivale katkı sunan herkese, sanatçı dostlarımıza, bu alanı büyütmek için çaba gösteren tüm arkadaşlara da teşekkürlerimi sunuyorum."

"Festival ilk günden beri o kadar çıta yükseltti ki, 10 sanatçıdan bugün 80 sanatçıya ulaştı"

Festival Direktörü Dr. Nabat Garakhanova, İDAF'ın yolculuğunun başında çok zorlandıklarını aktararak, çoğu insanın kendilerini anlamadıklarını, fakat beş yılda festival olarak uluslararası bir seviyeye ulaştıklarını anlattı.

Dijital Sanat Derneği Başkan Yardımcısı Hale Yıldırım, İDAF'ın ilk yılından bu yana geliştiğini ve böyle bir projede yer almaktan dolayı onur duyduğunu ifade etti.

Yıldırım, dernekten bahsederek, amaçlarına dair şu bilgileri verdi:

"Bizler ilk yıldan beri sürekli çıtasını yükselten, her geçen sene gerek içerik gerek sanatçı gerek eser çeşitliliği açısından zenginleşen İstanbul Dijital Sanat Festivali'nden esinlenerek Dijital Sanat Derneğini kurduk. Festival ilk günden beri o kadar çıta yükseltti ki 10 sanatçıdan bugün 80 sanatçıya ulaştı ve biz bunu çok daha ileriye götürmek için bu derneği kurduk. Dolayısıyla çok mutluyuz. Bu dernekle dijitalleşmenin sanata yansımasına ve sanat üzerindeki etkilerine odaklanmayı amaçlıyoruz. Teknolojiyle üretilen sanat eserlerine yer açarak, eserlerin görünürlüklerini arttırmayı, düzenleyeceğimiz etkinliklerle, dijital sanatın sanat platformları arasındaki yerini sağlamlaştırmayı ve dijital sanat bilincini toplum içinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."

Açılışa çevrim içi olarak katılan Festivalin Artistik Direktörü Esra Özkan'ın yanı sıra küratör Niyazi Erdoğan ve Rahim Ünlü de kısa bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Devlet Halk Dansları Topluluğu "An'ın Dansı" başlıklı bir gösteri gerçekleştirdi. Monster Oyun Müzikleri Orkestrası bir konser verdi ve SB50 Studio'nun "Tonochrome" performansı izleyicilerle buluştu.

Festival hakkında

Dijital sanatlar alanında ulusal ve uluslararası 80 sanatçının eserlerinin sergileneceği festivalde, aynı zamanda çocuk ve gençlik atölyeleri, tiyatrolar, dijital şovlar, robot gösterileri, paneller, görsel ve işitsel performanslar düzenlenecek.

Festivalin küratörlüğünü Rahim Ünlü ve Niyazi Erdoğan'ın yanı sıra bu yıl Samed Karagöz, Evgeniya Romanidi ile Türkiye'nin ilk yapay zeka küratörü Avind üstleniyor.

Herkese açık ve ücretsiz olacak festivalde, işitsel ve görsel performanslar, masterclasslar ve tiyatro dahil olmak üzere pek çok konuda panel ve atölyeler gerçekleştirilecek.

Festivalde ayrıca Samed Karagöz'ün küratörlüğünde, AA'nın görsel arşivinden milyonlarca fotoğraf kullanılarak üretilen "Hafıza Anadolu" adlı yapay zeka sanat eseri de sergileniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Dijital Sanat Festivali Başladı - Son Dakika

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