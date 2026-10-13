İstanbul Eyüpsultan\'da hafriyat kamyonu AKOM yerleşkesine girip 2 kişiyi yaraladı

İstanbul Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu AKOM yerleşkesine girip 2 kişiyi yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan hafriyat yüklü kamyon, Eyüpsultan'daki AKOM yerleşkesinin bariyerlerini aşarak park halindeki servis aracına çarparak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
(İSTANBUL) - İstanbul'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken kontrolden çıkan hafriyat yüklü kamyon, AKOM yerleşkesinin güvenlik bariyerlerini aşarak, park halindeki servis aracına çarptı. Kamyonun devrilerek durabildiği kazada, iki kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, İstanbul Eyüpsultan'da bulunan AKOM yerleşkesi kapısında yaşandı. TEM Otoyolu'nda seyreden hafriyat yüklü damperli kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yoldan çıkarak bir araca çarptı.
Daha sonra AKOM yerleşkesindeki güvenlik bariyerlerini aşan kamyon, yerleşke içerisinde park halindeki servis aracına çarparak devrildi.
Kazada iki kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı, AKOM'un güvenlik kameralarına yansıdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?