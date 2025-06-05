İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu

İstanbul Havalimanı\'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu
05.06.2025 15:04
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Kurban Bayramı'nda İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında yolcu yoğunluğu arttı.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Bayramı kent dışında geçirmek isteyen yolcular, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na geldi. Havalimanının girişinde ve terminal önündeki caddede trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın ekipleri, havalimanı girişinde ve terminalde yolcuları yönlendirdi.

Yolcular, havalimanı binası girişindeki X-Ray kontrol noktalarında yoğunluk oluşturdu.

Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi. Hem iç hem de dış hatlar kontuarlarında yoğunluk meydana geldi.

İç Hat Giden Yolcu Terminali'ndeki yolcular uçağa gitmek için kuyruk oluşturdu.

Polis ekipleri, Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki tüm pasaport bankolarını açarak yoğunluğu önlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar, E-pasaport bankolarını da kullandı. Burada da kısa süreli yoğunluk yaşandı.

İstanbul Havalimanı'nda bugün havalimanından geliş-gidiş 1642 seferin yapılması, bu uçuşlarla 245 bin 401 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk önlemi

Kurban Bayramı'nda iç ve dış hat noktalarına seyahat etmek isteyen yolcular, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da yoğunluğa neden oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı yönetimi, bayram yoğunluğunda yolcuların seyahatlerini sorunsuz şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla bazı önlemler aldı.

Bu doğrultuda operasyon, güvenlik ve temizlik için yapılan ek planlamalarla personel sayısı artırıldı. Yaklaşık 20 saniyelik işlemle hızlı ve kolay geçiş sağlayan E-pasaport banko sayısı giden katında 15, gelen katında 19 olmak üzere 34'e çıkarıldı.

Yolcuların havalimanına hızlı girişlerini sağlamak için de terminal genelindeki toplam 110 X-Ray noktasında düzenlemeler yapıldı.

Havalimanında ücretsiz ve sınırsız Wi-Fi erişimi sunulurken, ücretsiz içme suyu için sebiller terminale yerleştirildi.

Terminal içerisindeki soğutma sistemi kapasitesi de artırıldı.

Bu süreçte yenilikçi üretken yapay zeka dijital asistanı SAVVy de müşteri hizmetleri konularında anlık yanıtlarla ve çözümlerle yolculara destek veriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika

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