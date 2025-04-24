İstanbul için acil konut uyarısı! - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul için acil konut uyarısı!

Kentsel dönüşümün önemi vurgulanırken, İstanbul'daki riskli konutlar için güçlendirme çağrısı yapıldı.

24.04.2025 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Nisan 1920

1- İstanbul'daki 1,5 milyon riskli konut için "güçlendirme veya dönüşümde acele edin" uyarısı

Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Derneği Genel Başkanı Hüseyin Kılınçarslan: "Kentsel dönüşüm ve güçlendirme, kentin fiziksel, sosyal ve ekonomik açıdan yenilenmesi için kritik bir ihtiyaç haline gelmiştir"

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz: "Bürokratik süreçlerin hızlandırılması ve kolaylaştırılması kritik öneme sahip. Mevcut yasal düzenlemelerin sadeleştirilmesi, onay süreçlerinin kısaltılması ve tek bir merkezden koordinasyonun sağlanması projelerin daha hızlı ilerlemesine olanak tanıyacaktır"

Bina güçlendirme uzmanı Sinan Türkkan: "Yapmamız gereken önce binamızın durumunu anlamak, sonra da dönüştürecek miyiz yoksa güçlendirecek miyiz ona karar vermek"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

2- İŞKUR Gençlik Programı ile 82 binden fazla öğrencinin kariyer yolculuğu başladı

Üniversite öğrencilerinin mezuniyetleri sonrasında iş gücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak için hayata geçirilen programdan bugüne kadar 82 bin 570 öğrenci yararlandı, programa 437 bin 215 öğrenci başvurdu

Programda en fazla başvurunun yapıldığı il 25 bin 234 ile Ankara olurken, bunu İzmir, İstanbul, Konya, Erzurum, Sivas, Kayseri, Antalya ve Samsun izledi

(Sefa Bilgitekin/Ankara)

3- Anayasa Mahkemesi 63. yaşını kutluyor

Yüksek Mahkemenin kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin açılış töreni yarın İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilecek

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru hakkının getirildiği 2012'den 31 Mart 2025'e kadar 561 bin 441 başvuruyu sonuçlandırdı

(İsmet Karakaş/Ankara)

4- Filistin'de İsraillilerin taciz ve sorgulamalarına maruz kalan İngiliz vekiller, AA'ya konuştu:

İngiltere Parlamentosunda bağımsız milletvekili Shockat Adam: "Bizim ziyaretimizden bir hafta önce iki meslektaşımın ülkeye girişine izin verilmedi. Bizde ise sınırdaki kuyrukta bekleyen ve benden birkaç adım önde olan meslektaşım (Andrew George) geri gönderildi. Ben ise yaklaşık 10 dakikalık sorgulamadan sonra içeri alındım ve sonra meslektaşımın tekrar içeri girmesine izin verildi"

Liberal Demokratlar Partisi milletvekili Andrew George: "Filistinlilerin ne kadar ayrıştırılmış ve ayrımcılığa uğramış olduklarını, İsraillilerin Batı Şeria'daki yaşamlarını nasıl açıkça kısıtladıklarını ve her gün sürekli olarak yaşamak zorunda kaldıkları baskı, gözdağı ve tehditleri ziyaret öncesinde tam kavrayamamıştım. Bunu bir tür 'açık hapishane' olarak tanımlamanın muhtemelen doğru olacağını söyleyebilirim"

(Zuhal Demirci-Burak Bir/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Arjantinli Yahudi aktör Norman Briski: "İnsanlığı savunduğumuzda antisemitizmle suçlanıyorum"

"İsrail, askeri fırsatçılıkla hareket ederek işgal planlarını genişletiyor. Yapmamız gereken, olup biteni anlatmak"

(Sinan Doğan-Buenos Aires) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- DOSYA HABER/ABD-ÇİN TEKNOLOJİ YARIŞI - 5G teknolojisinde Çin büyümeye, ABD güvenliğe odaklanıyor

1 milyardan fazla 5G abonesi bulunan Çin, ürettiği altyapı ekipmanlarıyla dünyanın birçok ülkesinde 5G'de güçlü konumda

Güvenlik endişeleri sebebiyle Çinli üreticilerden 5G ekipman alımını yasaklayan ABD, işbirliği odaklı yaklaşımla Avrupalı üreticilerin çözümlerini tercih ediyor

(Tolga Yanık/İstanbul)

7- Le Pen davası Avrupa Parlamentosu bağlantılı yolsuzluk skandallarını yeniden gündeme getirdi

Başta AP Başkan Yardımcısı Yunan milletvekili Kaili'nin karıştığı olmak üzere, birkaç defa bu tür vakalarla anılan AP'nin sistemi, asistanların maaşları ve görev tanımları açısından netlik içermiyor

AP son yıllarda yolsuzlukları ortaya çıkarma odaklı reformlar yapsa da bunları engellemek için yapısal bir değişikliğe gitmiş değil

(Selen Valente-Brüksel)

8- Hollanda'da Müslümanlar hakkında gizlice toplanan veriler iki ay içinde imha edilecek

Denk Partisi milletvekili Doğukan Ergin: "Devlet tüm vatandaşlarına güven duyarken söz konusu Müslümanlar olunca güvensiz bir politika uygulayabiliyor"

Devlet ve Müslümanlar Arası İletişim Organı Başkanı Muhsin Köktaş: "Araştırmacılar camilere gidip araştırma yaptıklarını söylemeden, sanki cemaatmiş gibi davrandılar ve adeta casusluk gibi bir araştırma yapıldı"

(Selman Aksünger-Amsterdam) (Görüntülü)

9- Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, futbol yıldızlarının geçtiği arenada finale odaklandı

UEFA Gençlik Ligi adıyla 2013-2014 sezonundan itibaren düzenlenen organizasyon, Avrupa'nın önemli kulüplerinin altyapılarındaki oyunculara kendilerini futbol sahnesinde gösterme fırsatı sunuyor

(Göktuğ Ergün/Nyon)

10- Kocaelispor, 59. yaşını Süper Lig'e yükselmenin mutluluğuyla kutluyor

Müzesinde iki Türkiye Kupası bulunan ve bir dönem Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Trendyol 1. Lig'in şampiyonu Kocaelispor, yeni yaşında taraftarlarına büyük mutluluk yaşattı

Kocaelispor Kulübü Basın Sözcüsü Kadir Genç: "Kocaelispor, Süper Lig'de önce kalıcı olacak, daha sonra ise başta Avrupa kupaları olmak üzerine kendisine daha büyük hedefler koyacaktır"

(Kadir Yıldız/Kocaeli) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Politika, İstanbul, Güncel, ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul için acil konut uyarısı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başrolde yine Mahmut Tanal var Koca tırın üzerine böyle tırmandı Başrolde yine Mahmut Tanal var! Koca tırın üzerine böyle tırmandı
İstanbul beşik gibi sallanıyor 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha
GSM operatörleri yine sınıfta kaldı Vatandaşlardan tepki yağıyor GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’daki son durumunu anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki son durumunu anlattı
Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın
İstanbul’daki deprem sonrası toplanma alanına koşan vatandaşlara büyük şok İstanbul'daki deprem sonrası toplanma alanına koşan vatandaşlara büyük şok
Deprem anında vatandaşın balkondan atladığı anlar kamerada Deprem anında vatandaşın balkondan atladığı anlar kamerada
İstanbul’da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara İstanbul'da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara
Depreme medresede yakalanınca secdeye kapandılar Depreme medresede yakalanınca secdeye kapandılar
Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı
İstanbul’daki 6.2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6.2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti

12:00 Tahliye planı hazır İşte olası depremde İstanbul’da yaşayanların gönderileceği 11 il Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il
11:06 Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı
10:56 İstanbul’da 6,2’lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi
10:27 Adalet Bakanı ile DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı Adalet Bakanı ile DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı
10:19 Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var
17:59 Metro İstanbul: Deprem sonrası hatlarımızda hasar yok, asansörler tedbir amaçlı kapatıldı Metro İstanbul: Deprem sonrası hatlarımızda hasar yok, asansörler tedbir amaçlı kapatıldı
17:36 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel’in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel'in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti
17:21 Deprem anında balkondan atladı, otomobilin üzerine çakıldı Deprem anında balkondan atladı, otomobilin üzerine çakıldı
17:15 Depreme camide yakalanan imamın zor anları Depreme camide yakalanan imamın zor anları
17:15 Deprem sırasında panikleyen bir vatandaş camdan garaja atladı Deprem sırasında panikleyen bir vatandaş camdan garaja atladı
17:13 Depreme çalışırken yakalandılar, tezgahtan atlayıp kaçtılar Depreme çalışırken yakalandılar, tezgahtan atlayıp kaçtılar
17:11 İstanbul’daki depremlerin ardından THY’den ek sefer tavan fiyat açıklaması İstanbul'daki depremlerin ardından THY'den ek sefer tavan fiyat açıklaması
17:05 Depreme metrobüste yakalandılar Depreme metrobüste yakalandılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 12:49:39. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul için acil konut uyarısı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.