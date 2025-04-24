İstanbul için acil konut uyarısı!

6 Nisan 1920

1- İstanbul'daki 1,5 milyon riskli konut için "güçlendirme veya dönüşümde acele edin" uyarısı

Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Derneği Genel Başkanı Hüseyin Kılınçarslan: "Kentsel dönüşüm ve güçlendirme, kentin fiziksel, sosyal ve ekonomik açıdan yenilenmesi için kritik bir ihtiyaç haline gelmiştir"

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz: "Bürokratik süreçlerin hızlandırılması ve kolaylaştırılması kritik öneme sahip. Mevcut yasal düzenlemelerin sadeleştirilmesi, onay süreçlerinin kısaltılması ve tek bir merkezden koordinasyonun sağlanması projelerin daha hızlı ilerlemesine olanak tanıyacaktır"

Bina güçlendirme uzmanı Sinan Türkkan: "Yapmamız gereken önce binamızın durumunu anlamak, sonra da dönüştürecek miyiz yoksa güçlendirecek miyiz ona karar vermek"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

2- İŞKUR Gençlik Programı ile 82 binden fazla öğrencinin kariyer yolculuğu başladı

Üniversite öğrencilerinin mezuniyetleri sonrasında iş gücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak için hayata geçirilen programdan bugüne kadar 82 bin 570 öğrenci yararlandı, programa 437 bin 215 öğrenci başvurdu

Programda en fazla başvurunun yapıldığı il 25 bin 234 ile Ankara olurken, bunu İzmir, İstanbul, Konya, Erzurum, Sivas, Kayseri, Antalya ve Samsun izledi

(Sefa Bilgitekin/Ankara)

3- Anayasa Mahkemesi 63. yaşını kutluyor

Yüksek Mahkemenin kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin açılış töreni yarın İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilecek

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru hakkının getirildiği 2012'den 31 Mart 2025'e kadar 561 bin 441 başvuruyu sonuçlandırdı

(İsmet Karakaş/Ankara)

4- Filistin'de İsraillilerin taciz ve sorgulamalarına maruz kalan İngiliz vekiller, AA'ya konuştu:

İngiltere Parlamentosunda bağımsız milletvekili Shockat Adam: "Bizim ziyaretimizden bir hafta önce iki meslektaşımın ülkeye girişine izin verilmedi. Bizde ise sınırdaki kuyrukta bekleyen ve benden birkaç adım önde olan meslektaşım (Andrew George) geri gönderildi. Ben ise yaklaşık 10 dakikalık sorgulamadan sonra içeri alındım ve sonra meslektaşımın tekrar içeri girmesine izin verildi"

Liberal Demokratlar Partisi milletvekili Andrew George: "Filistinlilerin ne kadar ayrıştırılmış ve ayrımcılığa uğramış olduklarını, İsraillilerin Batı Şeria'daki yaşamlarını nasıl açıkça kısıtladıklarını ve her gün sürekli olarak yaşamak zorunda kaldıkları baskı, gözdağı ve tehditleri ziyaret öncesinde tam kavrayamamıştım. Bunu bir tür 'açık hapishane' olarak tanımlamanın muhtemelen doğru olacağını söyleyebilirim"

(Zuhal Demirci-Burak Bir/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Arjantinli Yahudi aktör Norman Briski: "İnsanlığı savunduğumuzda antisemitizmle suçlanıyorum"

"İsrail, askeri fırsatçılıkla hareket ederek işgal planlarını genişletiyor. Yapmamız gereken, olup biteni anlatmak"

(Sinan Doğan-Buenos Aires) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- DOSYA HABER/ABD-ÇİN TEKNOLOJİ YARIŞI - 5G teknolojisinde Çin büyümeye, ABD güvenliğe odaklanıyor

1 milyardan fazla 5G abonesi bulunan Çin, ürettiği altyapı ekipmanlarıyla dünyanın birçok ülkesinde 5G'de güçlü konumda

Güvenlik endişeleri sebebiyle Çinli üreticilerden 5G ekipman alımını yasaklayan ABD, işbirliği odaklı yaklaşımla Avrupalı üreticilerin çözümlerini tercih ediyor

(Tolga Yanık/İstanbul)

7- Le Pen davası Avrupa Parlamentosu bağlantılı yolsuzluk skandallarını yeniden gündeme getirdi

Başta AP Başkan Yardımcısı Yunan milletvekili Kaili'nin karıştığı olmak üzere, birkaç defa bu tür vakalarla anılan AP'nin sistemi, asistanların maaşları ve görev tanımları açısından netlik içermiyor

AP son yıllarda yolsuzlukları ortaya çıkarma odaklı reformlar yapsa da bunları engellemek için yapısal bir değişikliğe gitmiş değil

(Selen Valente-Brüksel)

8- Hollanda'da Müslümanlar hakkında gizlice toplanan veriler iki ay içinde imha edilecek

Denk Partisi milletvekili Doğukan Ergin: "Devlet tüm vatandaşlarına güven duyarken söz konusu Müslümanlar olunca güvensiz bir politika uygulayabiliyor"

Devlet ve Müslümanlar Arası İletişim Organı Başkanı Muhsin Köktaş: "Araştırmacılar camilere gidip araştırma yaptıklarını söylemeden, sanki cemaatmiş gibi davrandılar ve adeta casusluk gibi bir araştırma yapıldı"

(Selman Aksünger-Amsterdam) (Görüntülü)

9- Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, futbol yıldızlarının geçtiği arenada finale odaklandı

UEFA Gençlik Ligi adıyla 2013-2014 sezonundan itibaren düzenlenen organizasyon, Avrupa'nın önemli kulüplerinin altyapılarındaki oyunculara kendilerini futbol sahnesinde gösterme fırsatı sunuyor

(Göktuğ Ergün/Nyon)

10- Kocaelispor, 59. yaşını Süper Lig'e yükselmenin mutluluğuyla kutluyor

Müzesinde iki Türkiye Kupası bulunan ve bir dönem Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Trendyol 1. Lig'in şampiyonu Kocaelispor, yeni yaşında taraftarlarına büyük mutluluk yaşattı

Kocaelispor Kulübü Basın Sözcüsü Kadir Genç: "Kocaelispor, Süper Lig'de önce kalıcı olacak, daha sonra ise başta Avrupa kupaları olmak üzerine kendisine daha büyük hedefler koyacaktır"

(Kadir Yıldız/Kocaeli) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.