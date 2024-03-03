İstanbul Kitapçısı\'nda \'Büyüt Hayallerini\' Projesi Söyleşisi

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Akademisyen ve sivil toplum gönüllüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, 'İlham Veren Adımlar' kitabının yazarlarından gazeteci yazar Nebil Özgentürk ve illüstrasyon sanatçısı M. Kutlukhan Perker ile söyleşide bir araya geldi. İmamoğlu, dinleyicilerle İstanbul Vakfı çatısı altında fikir öncülüğünü yaptığı 'Büyüt Hayallerini' projesi ve projenin ilk ürünü 'İlham Veren Adımlar' kitabıyla ilgili projenin gelişim sürecini paylaştı. Dinleyiciler projenin devamına yönelik sorularını yöneltti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ'ye bağlı İstanbul Kitapçısı, özel etkinlikte üç önemli ismi ağırladı. Kız çocuklarının inandığı ideallere ulaşmasını desteklemek için İBB İstanbul Vakfı'nın çatısı altında 'Büyüt Hayallerini' projesini hayata geçiren akademisyen ve sivil toplum gönüllüsü Dilek Kaya İmamoğlu, gazeteci yazar Nebil Özgentürk ve illüstrasyon sanatçısı M. Kutlukhan Perker, İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel'in katılımıyla söyleşi ve imza günü etkinliğinde bir araya geldi.

"BÜYÜT HAYALLERİNİ PROJESİNİN DETAYLARI KONUŞULDU"

'Büyüt Hayallerini' projesi ve projenin ilk ürünü 'İlham Veren Adımlar' projesinin ve projenin ana fikri cinsiyet eşitliğinin konuşulduğu programda, Dilek Kaya İmamoğlu projenin öyküsünü katılımcılarla paylaştı. Projenin desteklerle büyüyerek binlerce kız çocuğuna yol arkadaşlığı yaptığını belirtti.

"KENDİ ÖYKÜLERİNİ PAYLAŞTILAR"

Söyleşinin konuşmacılarından, aynı zamanda 'İlham Veren Adımlar' kitabının yazar kadrosunda ye alan gazeteci yazar Nebil Özgentürk ve illüstrasyon sanatçısı M. Kutlukhan Perker de proje hakkında düşüncelerini dinleyicilere aktardı. Kadınlar, azınlıklar, çocuklar ve ayrımcılığa maruz kalan toplum kesimleriyle ilgili konuşmaların gerçekleştiği etkinlik katılımcılara da ilham verici bir deneyim sundu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde de düşüncelerin paylaşıldığı söyleşide dinleyiciler de sorularını yöneltti. Söyleşinin ardından konuşmacılar İmamoğlu, Özgentürk ve Perker, 'İlham Veren Adımlar' okuyucularının kitaplarını imzaladı.