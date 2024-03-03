İstanbul Kitapçısı'nda 'Büyüt Hayallerini' Projesi Söyleşisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Kitapçısı'nda 'Büyüt Hayallerini' Projesi Söyleşisi

İstanbul Kitapçısı\'nda \'Büyüt Hayallerini\' Projesi Söyleşisi

Akademisyen ve sivil toplum gönüllüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, gazeteci yazar Nebil Özgentürk ve illüstrasyon sanatçısı M. Kutlukhan Perker ile İstanbul Kitapçısı'nda bir söyleşi gerçekleştirdi. 'Büyüt Hayallerini' projesi ve 'İlham Veren Adımlar' kitabı hakkında bilgi verildi.

03.03.2024 14:57  Güncelleme: 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akademisyen ve sivil toplum gönüllüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, 'İlham Veren Adımlar' kitabının yazarlarından gazeteci yazar Nebil Özgentürk ve illüstrasyon sanatçısı M. Kutlukhan Perker ile söyleşide bir araya geldi. İmamoğlu, dinleyicilerle İstanbul Vakfı çatısı altında fikir öncülüğünü yaptığı 'Büyüt Hayallerini' projesi ve projenin ilk ürünü 'İlham Veren Adımlar' kitabıyla ilgili projenin gelişim sürecini paylaştı. Dinleyiciler projenin devamına yönelik sorularını yöneltti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ'ye bağlı İstanbul Kitapçısı, özel etkinlikte üç önemli ismi ağırladı. Kız çocuklarının inandığı ideallere ulaşmasını desteklemek için İBB İstanbul Vakfı'nın çatısı altında 'Büyüt Hayallerini' projesini hayata geçiren akademisyen ve sivil toplum gönüllüsü Dilek Kaya İmamoğlu, gazeteci yazar Nebil Özgentürk ve illüstrasyon sanatçısı M. Kutlukhan Perker, İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel'in katılımıyla söyleşi ve imza günü etkinliğinde bir araya geldi.

"BÜYÜT HAYALLERİNİ PROJESİNİN DETAYLARI KONUŞULDU"

'Büyüt Hayallerini' projesi ve projenin ilk ürünü 'İlham Veren Adımlar' projesinin ve projenin ana fikri cinsiyet eşitliğinin konuşulduğu programda, Dilek Kaya İmamoğlu projenin öyküsünü katılımcılarla paylaştı. Projenin desteklerle büyüyerek binlerce kız çocuğuna yol arkadaşlığı yaptığını belirtti.

"KENDİ ÖYKÜLERİNİ PAYLAŞTILAR"

Söyleşinin konuşmacılarından, aynı zamanda 'İlham Veren Adımlar' kitabının yazar kadrosunda ye alan gazeteci yazar Nebil Özgentürk ve illüstrasyon sanatçısı M. Kutlukhan Perker de proje hakkında düşüncelerini dinleyicilere aktardı. Kadınlar, azınlıklar, çocuklar ve ayrımcılığa maruz kalan toplum kesimleriyle ilgili konuşmaların gerçekleştiği etkinlik katılımcılara da ilham verici bir deneyim sundu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde de düşüncelerin paylaşıldığı söyleşide dinleyiciler de sorularını yöneltti. Söyleşinin ardından konuşmacılar İmamoğlu, Özgentürk ve Perker, 'İlham Veren Adımlar' okuyucularının kitaplarını imzaladı.

Kaynak: ANKA

Kutlukhan Perker, Nebil Özgentürk, İstanbul, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Kitapçısı'nda 'Büyüt Hayallerini' Projesi Söyleşisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Küçükçekmece'de makas atan sürücü kaza yaptı: O anlar kamerada
    15:39 Küçükçekmece'de makas atan sürücü kaza yaptı: O anlar kamerada

    Küçükçekmece'de trafikte makas atmaya çalışan bir sürücü, başka bir araca çarptı. Kaza anları ise araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

  • Dünyanın en büyük kruvaziyer gemisi Kuşadası'na geldi
    15:39 Dünyanın en büyük kruvaziyer gemisi Kuşadası'na geldi

    Sun Princess adlı gemi, Kuşadası Ege Port Limanı'na demirleyerek turistleri karşıladı. Turistler, halk oyunları ekibi tarafından karşılanırken, bazıları Meryem Ana Evi ve Efes Antik Kenti'ni gezdi, bazıları ise alışveriş yapmayı tercih etti. Gemiyi ziyaret eden kent protokolü, kruvaziyer şirketinin yönetim kurulu başkanı tarafından ağırlandı. Sun Princess gemisi, Türkiye'ye ilk kez gelerek 4 bin turisti taşıdı ve 2024 kruvaziyer sezonunda Kuşadası'na 4 sefer daha gerçekleştirecek.

  • Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19. Antalya Maratonu Runtalya'nın startını verdi
    15:38 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19. Antalya Maratonu Runtalya'nın startını verdi

    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Valisi Hulusi Şahin ile birlikte 19. Antalya Maratonu Runtalya'nın startını vererek, koşuya katıldı. Maratonda, 52 ülkeden bin 600'ü yabancı toplam 9 bin 600 sporcu koştu.

  • CHP'den aday gösterilmeyen Serdar Türker'e teklif iddiası
    15:38 CHP'den aday gösterilmeyen Serdar Türker'e teklif iddiası

    Kırklareli'nde belediye başkanlığı için CHP'den aday gösterilmeyen Serdar Türker, adaylıktan çekilmesi için daire başkanlığı ve şoförlü makam aracı teklif edildiğini iddia etti.

  • Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19. Antalya Maratonu'na katıldı
    15:36 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19. Antalya Maratonu'na katıldı

    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Valisi Hulusi Şahin ile birlikte 19. Antalya Maratonu'nun startını vererek, koşuya katıldı. Maratonda, 52 ülkeden 1600'ü yabancı toplam 9 bin 600 sporcu koştu.

  • Antalya'da Uluslararası Runtalya Maratonu Tamamlandı
    15:35 Antalya'da Uluslararası Runtalya Maratonu Tamamlandı

    Antalya'da düzenlenen 19. Uluslararası Runtalya Maratonu'na 52 ülkeden 9 bin 600 sporcu katıldı. Yarışmada maraton erkekler kategorisinde Akil Samir birinci olurken, kadınlarda Maria Kolpakova birinciliği elde etti. 21 kilometre erkeklerde Stenislav Ageliarov birinci, kadınlarda ise Yuliya Kaladkevich birincilik kazandı. Organizasyonda 10 kilometre erkeklerde Andrei Strizhakov birinci olurken, kadınlarda Anastasiia Slepneva birinciliği elde etti. Fetih koşusunda ise Utku Koyuncu birinci oldu. Ödüller, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan tarafından verildi.

  • Adana'da Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
    15:35 Adana'da Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

    Adana'nın Pozantı ilçesinde, kaçak akaryakıt satışı yapıldığı iddia edilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, menşei belli olmayan bin litre akaryakıt ele geçirildi. Operasyon sonucunda V.A. ve H.P. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı ve işlemleri için emniyete götürüldü.

  • Bahar çiçeklerinin açtığı köylerdeki güzel manzaralar
    15:34 Bahar çiçeklerinin açtığı köylerdeki güzel manzaralar

    Bahar çiçeklerinin açmasıyla oluşan güzel manzarayı görmek isteyen turistler, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan köylere akın ediyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Liuzhou'dan bildiriyor.

  • Rize'nin Pazar ilçesinde çıkan yangın söndürüldü
    15:34 Rize'nin Pazar ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

    Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Seslidere köyünde gece geç saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında, 20 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

  • Adıyaman'da Asansörde Ölü Bulundu
    15:34 Adıyaman'da Asansörde Ölü Bulundu

    Adıyaman'ın Siteler Mahallesi'nde bulunan bir binanın asansöründe yaşlı bir adamın cansız bedeni bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm nedeni ise yapılacak incelemeler sonucunda belirlenecek.

  • Mudanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı
    15:34 Mudanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

    Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, F.A'ya ait evde uyuşturucu madde, uyuşturucu öğütme aparatı ve halüsinasyon görmeye neden olan mantar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan F.A. adliyeye sevk edildi.


15:10 Kuyruğun başı var sonu yok Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti Kuyruğun başı var sonu yok! Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti
14:50 Meteoroloji’den art arda uyarılar Salı günü sağanak, perşembe günü kar geliyor Meteoroloji'den art arda uyarılar! Salı günü sağanak, perşembe günü kar geliyor
14:32 Gazze’de ateşkes ne zaman Bakan Fidan yanıtladı Gazze'de ateşkes ne zaman? Bakan Fidan yanıtladı
13:45 Motosikletle dünyayı gezen çifte Hindistan’da korkunç saldırı 7 sapık kadına tecavüz etti Motosikletle dünyayı gezen çifte Hindistan'da korkunç saldırı! 7 sapık kadına tecavüz etti
13:15 Metin Külünk: Geri Kabul Anlaşması iptal edilmeli, Türkiye Avrupa’nın göçmen parkı değildir Metin Külünk: Geri Kabul Anlaşması iptal edilmeli, Türkiye Avrupa'nın göçmen parkı değildir
14:22 Karamollaoğlu eleştirdiği hizmeti kullanınca kendini “Aptal değilim“ diye savundu Karamollaoğlu eleştirdiği hizmeti kullanınca kendini "Aptal değilim" diye savundu
13:04 Karabük’te istinat duvarından düşen genç kadın hayatını kaybetti Karabük'te istinat duvarından düşen genç kadın hayatını kaybetti
12:41 Ramazan öncesi kafalar karıştı İstanbul’da kırmızı et fiyatlarında 3 ayrı tarife uygulanıyor Ramazan öncesi kafalar karıştı! İstanbul'da kırmızı et fiyatlarında 3 ayrı tarife uygulanıyor
11:58 Hatay’la ilgili korkutan uyarı: Kesinlikle 7’den büyük deprem olur Hatay'la ilgili korkutan uyarı: Kesinlikle 7'den büyük deprem olur
11:55 Hamas: İsrail taleplerimizi kabul ederse 6 haftalık ateşkes 24 ila 48 saat içinde başlar Hamas: İsrail taleplerimizi kabul ederse 6 haftalık ateşkes 24 ila 48 saat içinde başlar
11:51 İETT otobüsünde “fazla yolcu aldın“ tartışması İETT otobüsünde "fazla yolcu aldın" tartışması
11:26 İnternetten 20 bin liralık tablet siparişi verdi, kargo paketinden taş çıktı İnternetten 20 bin liralık tablet siparişi verdi, kargo paketinden taş çıktı
11:05 Türkiye pazarında da yer alıyordu Ev eşyaları satan Christmas Tree Shops iflas bayrağını çekti Türkiye pazarında da yer alıyordu! Ev eşyaları satan Christmas Tree Shops iflas bayrağını çekti
10:36 Seçimde gözler Şanlıurfa’da olacak AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti arasında kıyasıya bir yarış yaşanacak Seçimde gözler Şanlıurfa'da olacak! AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti arasında kıyasıya bir yarış yaşanacak
10:33 Yerel seçimde yarışacak adayların listeleri kesinleşti Yerel seçimde yarışacak adayların listeleri kesinleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2024 15:40:42. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Kitapçısı'nda 'Büyüt Hayallerini' Projesi Söyleşisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement