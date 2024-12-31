İstanbul Kitapçısı'ndan 'Önemli Olan İç Güzelliği' Projesi - Son Dakika
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İstanbul Kitapçısı'ndan 'Önemli Olan İç Güzelliği' Projesi

İBB Kültür AŞ, 'Önemli Olan İç Güzelliği' projesi ile kitapseverlere eğlenceli bir okuma deneyimi sunuyor. Okurlar, kitapları anahtar kelimelerle keşfederek kendi iç yolculuklarına çıkma imkanı bulacak. Proje, 15 Ocak 2025'e kadar İstanbul Kitapçısı şubelerinde gerçekleştirilecek.

31.12.2024 16:32  Güncelleme: 17:57
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraklerinden Kültür AŞ, "Önemli Olan İç Güzelliği" projesi ile kitapseverleri eğlenceli bir okuma deneyimine davet ediyor. İstanbul Kitapçısı'nın Kadıköy, Karaköy, Eminönü, Gazhane ve Yerebatan Sarnıcı şubelerinde kitapseverleri bekleyen proje ile okurlar kendi iç yolculuklarına çıkma fırsatı yakalıyor.

Şehrin dört bir yanındaki 25 sabit şubesi ve iki mobil aracıyla okurlarını ağırlayan İstanbul Kitapçısı, farklı deneyimlere ev sahipliği yaptığı kültürel bir buluşma mekanı olmaya devam ediyor. "Önemli Olan İç Güzelliği" projesi, okuma alışkanlıklarını farklı bir boyuta taşırken, heyecan verici proje ile kitap-okur ilişkisini güçlendirmeyi de amaçlıyor. Kitapseverler kitapların sadece dışına değil, içine odaklanarak yaptıkları seçimleri ile daha önce keşfetmedikleri farklı dünyalarla tanışma şansı kazanıyor.

Yeni yılda sürprizlerle dolu bir deneyim

Proje ile kitaplar üzerinde anahtar kelimelerin olduğu bir kaplama ile gizleniyor; kitapseverler, bu anahtar kelimelerin yönlendirmesiyle kendine en yakın hissettiği kitabı seçiyor. Okuyucular 'belgesel', 'kayıp', 'keder', 'aşk', 'düşler', 'geçmiş', 'varoluş', 'yaşam', 'psikoloji', 'kibir', 'gurur', 'dünya' edebiyatı gibi birbirinden farklı kelimelerden oluşan ipuçlarıyla istediği kitabı seçiyor ve belki de aradığı ama aklına gelmeyen kitabı kendine hediye etme şansı buluyor. Ayrıca kitapların içine saklanan sürprizler de bu deneyime renk katıyor.

"Önemli Olan İç Güzelliği" ile bu eğlenceli deneyiminin parçası olmak isteyen kitapseverler, 15 Ocak 2025'e kadar İstanbul Kitapçısı Kadıköy, Karaköy, Eminönü, Gazhane ve Yerebatan Sarnıcı şubelerini ziyaret edebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Kitapçısı'ndan 'Önemli Olan İç Güzelliği' Projesi - Son Dakika

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