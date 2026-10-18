İstanbul konserinde fenalaşan 3 kişiden biri öldü, 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserde fenalaşan F.A. (29), T.M. (33) ve M.S.R. (24) hastaneye kaldırıldı. F.A. yaşamını yitirirken, diğer iki kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

ÜÇ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İstanbul Kongre Merkezi'nde dün düzenlenen “Unreal x Jeton” konserine katılan F.A., T.M. ve M.S.R. saat 03.15 sıralarında fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri yapılan 3 kişi, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. F.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. T.M. ve M.S.R.'nin tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin incelemesinde, 3 kişinin alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. F.A.'nın kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

KONSERE YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİ KATILDI

Polisin ilk incelemesinde, saat 21.00 ile 04.00 arasında düzenlenen konsere yalnızca 18 yaş üzerindekilerin alındığı ve salonda alkol sunulduğu belirlendi. Konsere yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı, organizasyon için gerekli belgelerin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürerken konser alanı boşaltıldı.