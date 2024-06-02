İstanbul Küçükçekmece'de çöken binada kaçak kat eklendiği ve standartlara uyulmadığı belirlendi - Son Dakika
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İstanbul Küçükçekmece'de çöken binada kaçak kat eklendiği ve standartlara uyulmadığı belirlendi

İstanbul Küçükçekmece\'de çöken binada kaçak kat eklendiği ve standartlara uyulmadığı belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Küçükçekmece'de çöken 36 yıllık binada 1,5 katın kaçak olarak eklendiğinin ve mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiğinin belirlendiğini açıkladı. Özhaseki, olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi ve incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

02.06.2024 12:53
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Küçükçekmece'de çöken 36 yıllık binaya 1,5 katın kaçak olarak eklendiğinin, ayrıca mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiğinin belirlendiğini bildirdi.

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kartaltepe Mahallesi'nde çöken binada hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi ve şu bilgileri paylaştı:

"İlk incelemelerimiz neticesinde binanın 36 yıl önce inşa edildiği, daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir. Yerinde yapılan ilk incelemelerde 1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır."

Bakan Özhaseki, ekiplerin sahada incelemelerine sürdürdüğünü, gelişmeleri anbean takip ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Mehmet Özhaseki, Küçükçekmece, İstanbul, Çevre, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Küçükçekmece'de çöken binada kaçak kat eklendiği ve standartlara uyulmadığı belirlendi - Son Dakika
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