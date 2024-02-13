İstanbul Küçükçekmece'de Kavga: Bir Kişi Bıçaklanarak Ağır Yaralandı - Son Dakika
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İstanbul Küçükçekmece'de Kavga: Bir Kişi Bıçaklanarak Ağır Yaralandı

İstanbul Küçükçekmece\'de Kavga: Bir Kişi Bıçaklanarak Ağır Yaralandı

İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan bir kavgada, Ö.Y. ile H.A. arasında çıkan tartışma sonucunda H.A. bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüpheli gözaltına alınırken, H.A. hastaneye kaldırıldı.

13.02.2024 16:53  Güncelleme: 17:22
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İstanbul Küçükçekmece'de bir kişinin bıçaklanarak ağır yaralandığı kavga iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Söğütlüçeşme Mahallesi'nde dün gece aralarında husumet bulunan Ö.Y. (42) ile H.A. (32) arasında kavga çıktı.

Kavgada bıçakla H.A'yı göğsünden yaralayan Ö.Y, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince hastaneye kaldırılan H.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Ö.Y'yi gözaltına aldı, şüphelinin evinde olayda kullanılan bıçak ele geçirildi.

Öte yandan kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Ö.Y. ile H.A'nın arasında kavga çıkması ve bıçaklı saldırı yer alıyor.

Kaynak: AA

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