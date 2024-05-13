İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek için oturma eylemi düzenliyor - Son Dakika
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İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek için oturma eylemi düzenliyor

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri Filistin\'e destek için oturma eylemi düzenliyor

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri, Filistin'e destek amacıyla düzenledikleri oturma eylemine 6. gününde devam ediyor. Eylemde öğrenciler, Filistin ve Türk bayraklarıyla birlikte Kelime-i Tevhid yazılı bayrak taşıyor ve İsrail ürünlerinin üniversitede satılmaması için imza topluyor.

13.05.2024 16:33
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İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencilerinin, Filistin'e destek amacıyla düzenlediği oturma eylemi, 6'ncı gününde devam etti.

Üniversitedeki Cemiyet Topluluğu ve İnsani Yardım Kulübü tarafından düzenlenen oturma eylemi için öğrenciler, haftanın ilk günü Güney Kampüs'te bir araya geldi.

Boyunlarına kefiye takıp, ellerinde Filistin ve Türk bayrağı ile Kelime-i Tevhid yazılı bayrak taşıyan öğrenciler, Türkçe, İngilizce ve Arapça pankartlarla oturma eylemini sürdürdü ve Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi.

Öğrenciler, rektörlüğe verilmek üzere, boykot edilen İsrail ürünlerinin üniversitede satılmaması için imza topladı.

Kaynak: AA

İstanbul Medipol Üniversitesi, Filistin, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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