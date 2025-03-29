İstanbul Müftülüğü ramazanda mobil ikram aracıyla binlerce kişiye ulaştı - Son Dakika
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İstanbul Müftülüğü ramazanda mobil ikram aracıyla binlerce kişiye ulaştı

İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İstanbul Şubesi, ramazan ayında mobil ikram aracıyla 20 bin kişiye iftariyelik dağıtırken, ayrıca 5 bin kişinin katıldığı iftar programları düzenlendi.

29.03.2025 13:16
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İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İstanbul Şubesi, ramazan ayında mobil ikram aracıyla 20 bin kişiye iftariyelik dağıtırken, ayrıca 5 bin kişinin katıldığı iftar programları düzenlendi.

İstanbul Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı boyunca ilçe meydanlarında mobil ikram aracı ile vatandaşlara iftarlık ulaştırıldı.

Müftülük ve TDV İstanbul Şubesi, mobil ikram aracı ile İstanbul'un 29 ilçesinde 20 bin kişiye iftarlık ulaştırırken, ayrıca 5 bin kişinin katıldığı iftar programları yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, binlerce kişiye iftar ve iftarlık ikram etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Arpaguş, "Peygamber Efendimiz, 'Kim bir oruçluyu iftar ettirirse, oruçlu kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez.' buyuruyor. Bizler de iftara evine yetişemeyen kardeşlerimizin iftar sevincine ortak olarak, kalplere dokunup, paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Mobil ikram aracımızla hayır sahiplerinin güzel niyetlerinin tamamlanmasına vesile olmak bizim için bir bahtiyarlıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Toplumun farklı kesimleriyle iftar sofralarında buluştuklarını ifade eden Arpaguş, bu programlarda şehit ve gazi aileleri, engelliler, yetim çocukları ve aileleri, Uluslararası İlahiyat Programı öğrencileri ile bir araya geldiklerini, üniversitelerde de gençlerle birlikte ramazanın manevi atmosferini yaşadıklarını aktardı.

Camilerde çocuk iftarları da düzenlediklerini belirten Arpaguş, "Son olarak, TDV Şubemizce 5 bin aileye nakdi yardım yapılırken, 3 bin aileye market kartı ve ihtiyaç sahibi 1000 çocuğa giyim kartı dağıtımı gerçekleştirildi. Bu çalışmalar için tüm hayır sahiplerine, Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul İl Şube Yöneticisi Mehmet Fatih Sönmez ve ekibine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Müftülüğü ramazanda mobil ikram aracıyla binlerce kişiye ulaştı - Son Dakika

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