İstanbul Otogarı'nda Elektrik Yangını

Büyük İstanbul Otogarı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Otogarın yönetim binasının 2. katındaki ofis bölümünde elektrik kaynaklı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve elektrik ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangının ardından duman tahliyesi yapıldı. ???????
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