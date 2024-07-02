İstanbul Sarıyer'de Yabancı Uyrukluları Bıçakla Tehdit Eden Zanlı Gözaltına Alındı

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İstanbul Sarıyer'de bir sitenin önünde yabancı uyrukluları bıçakla tehdit edip hakaretlerde bulunan zanlı gözaltına alındı.

Maslak Mahallesi'ndeki bir sitenin önünde gece saatlerinde bir kişinin bıçakla bazı kişileri tehdit ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada, şüphelinin yabancı uyrukluları bıçakla tehdit ettiği, küfür ve hakaretlerde bulunduğu belirlendi.

Evinde gözaltına alınan şüpheli M.İ'nin (43) alkollü olduğu saptandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, "kasten yaralama" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.