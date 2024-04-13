İstanbul Sultanbeyli\'nde 18 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

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"Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz"

İstanbul Sultanbeyli'nde düzenlenen operasyonlarda ormanlık alanda gizlenmiş 18 kilo 265 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turgut Reis Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dronla gerçekleştirdiği denetim uçuşları sırasında ağaçlık alanda zemin üzerinde doğal olmayan bir kabarıklık tespit etti. Belirlenen bölgede inceleme yapan polis, poşetler içerisinde uyuşturucu maddesi olduğunu tespit etti. Teknik takibe devam eden Narkotik Şube Ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldıktan sonra uyuşturucu maddenin gizlendiği alandan almaya gelen M.Ç. isimli şahsı kıskıvrak yakaladı. Polis, ormanlık alana gizlenmiş olan uyuşturucu maddenin 18 kilo 265 gram olduğunu belirtti. M.Ç adlı şahsın üzerinde yapılan aramalarda ise 13 bin 500 lira para ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.Ç isimli şahıs emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.