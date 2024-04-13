İstanbul Sultanbeyli\'nde 18 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul Sultanbeyli'nde düzenlenen operasyonlarda ormanlık alanda gizlenmiş 18 kilo 265 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turgut Reis Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dronla gerçekleştirdiği denetim uçuşları sırasında ağaçlık alanda zemin üzerinde doğal olmayan bir kabarıklık tespit etti. Belirlenen bölgede inceleme yapan polis, poşetler içerisinde uyuşturucu maddesi olduğunu tespit etti. Teknik takibe devam eden Narkotik Şube Ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldıktan sonra uyuşturucu maddenin gizlendiği alandan almaya gelen M.Ç. isimli şahsı kıskıvrak yakaladı. Polis, ormanlık alana gizlenmiş olan uyuşturucu maddenin 18 kilo 265 gram olduğunu belirtti. M.Ç adlı şahsın üzerinde yapılan aramalarda ise 13 bin 500 lira para ve uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.Ç isimli şahıs emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet devrilirken otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
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