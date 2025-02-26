İstanbul Telif Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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İstanbul Telif Ödülleri Sahiplerini Buldu

10. Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları'nda ödüller dağıtıldı.

26.02.2025 00:17
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Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, 10. Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları'nda (İstanbul Publishing Fellowship), "İstanbul Telif Ödülleri" verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Basın Yayın Birliği Derneğinin desteğiyle Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından düzenlenen program, çok sayıda ulusal ve uluslararası yayımcıyı bir araya getiriyor.

Programın gala yemeği ve ödül töreni, farklı ülkelerden yayıncıların katılımıyla Fatih'teki Sultan Sarnıcı'nda gerçekleştirildi.

Tören, TBYM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Burhan Genç'in selamlama konuşması yapmasıyla başladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Başkanı Erhan Erken de konuşmasında, "İstanbul'da böyle bir tarihi mekanda sizlerle olmak çok gurur verici. Bu organizasyon kültürleri ve fikirleri bir araya getiren bir organizasyon. 75 ülkeden kardeşlerimiz burada. Bütün katılımcılara, programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Telif Ödülleri'nde bu yıl birincilik Özbekistan'dan Nesim Kutup adlı yayınevi adına Hoşnut Khasanov, ikincilik Mısır'dan Moon Publishing adına Abdurrahman Hicazi ve üçüncülük Macaristan'dan Napkut Kiado yayınevi adına Bence Szondi'ye takdim edildi.

Törende ayrıca İstanbul Publishing Fellowship'e sponsor olan kuruluşlara ve destek veren kurumlara plaket sunuldu.

İstanbul'un telif marketi haline getirilmesi amaçlanıyor

Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları ile dünya yayımcılarının işbirliğinin artırılması, İstanbul'un bir telif marketi haline getirilmesi ve sektörel gelişmelerin yakından takip edilmesi amaçlanıyor.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası yayıncının bir araya gelmesine olanak sağlayan program, 2021'den itibaren hibrit bir modelde düzenlenerek, katılımcılarına hem fiziki hem de çevrim içi ikili görüşme yapma imkanı sunuyor.

Uluslararası telif alışverişine önemli katkılar sunması planlanan etkinliğe, bu yıl 75 ülkeden yayıncılar katılıyor.

Kaynak: AA

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