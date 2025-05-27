İstanbul'un fethine özel tur

İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, farklı ilçelerden çok sayıda öğretmen, öğrenci ve vatandaşın yanı sıra motosiklet kulüpleri, yarın "Fethin İzinden" temalı motosiklet ve bisiklet turu gerçekleştirecek.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Müdürlüğün koordinasyonunda, Osmanlı Motosiklet Derneğinin katılımıyla motosiklet ve bisiklet turu düzenlenecek.

Yarın saat 10.00'da Fatih Camisi avlusunda dua ile başlayacak etkinliğin ardından kortej, tarihi yarımada güzergahında ilerleyecek. Fethin izlerini simgesel olarak takip edecek tur, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde yapılacak törenle tamamlanacak.

Programa ilişkin görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Tarihin en büyük medeniyet yürüyüşlerinden biri olan İstanbul'un fethini yalnızca bir tarihsel olay olarak değil bir ruh, bir ideal ve bir inşa bilinci olarak gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz 'Fethin İzinden' temalı motosiklet ve bisiklet turu, İstanbul'un hafızasında güzel izler bırakacaktır." dedi.