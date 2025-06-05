İstanbul Valisi Davut Gül, Edirnekapı Şehitliği\'ni Ziyaret Etti

İSTANBUL Valisi Davut Gül Kurban Bayramı öncesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Dua edilmesinin ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakan Vali Gül, şehit yakınlarıyla sohbet etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dualar edildi. Ardından Vali Gül, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Ziyarette Vali Gül'e, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Eyüpsultan Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yardımcısı Gökhan Gümüşdağ da da eşlik etti. Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakan Vali Gül ve beraberindekiler şehit aileleriyle sohbet ederek bayramlarını kutladı.

'ŞEHİTLERİMİZİN AKRABASI BİZLER OLDUK'

Kurban Bayramı öncesi Edirnekapı Şehitliğini ziyaret eden Vali Davut Gül, "Her bayram olduğu gibi Arife günlerinde vatandaşlarımız yakınlarının mezarlarını ziyaret ediyorlar. Şehit aileleri de milletimizin tamamının yakını biliyorsunuz. Şehitlerimiz şehit düşmeden önce sınırlı sayıda akrabaları var. Şehit olduktan sonra 86 milyonun tamamının babası ve annesi, kardeşi, akrabası bizler de kamu görevleri olarak, şehrini idarecileri olarak, bu akrabalarımız, şehitlerimizi ziyaret etmek için geldik. Gelmişken de şehit ailelerimizden mezarı başında olanlar varsa onlarla bayramlaştık. Bu vesileyle bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize sağlık sıhhat afiyetler diliyoruz. Bu vesileyle sizlerin ve İstanbullarında, hemşerilerimizin bayramını bir kez daha tebrik ediyoruz" dedi.

'İÇİMİZDEKİ SİNMEYEN, DİNMEYEN ATEŞ HALA DEVAM EDİYOR'

Kurban bayramı öncesi, şehit kardeşini Edirnekapı Mezarlığı'nda ziyaret eden abisi Osman Önder, "Çok uzun süre olmasına rağmen içimizdeki sinmeyen, dinmeyen ateş hala devam ediyor bütün bayramlarımız bu şehitlikte geçiyor. Her bayramlarda, bütün bayramlarımız son 35 senemiz. İşte mesela bugün de valimiz gelmiş, sağ olsun. Bize bayramımızı kutladı. Buradaki insanların. Ama ben beklediğimden az kalabalık oldu. Burada daha fazla şehit ailesi gelir diye düşündüm. Ama şu anda yarım saatten fazladır buradayım. 20-30 aileden fazla aile gelmemiş buraya. Sebebi ne bilmiyorum ama bize kaymakamlık bildirdi. Ben o yüzden geldim. Herkesin bayramı kutlu olsun" dedi.

'TAKDİRİ İLAHİ BÖYLEYMİŞ'

Şehit babası Fehmi Kömürcü "Takdiri ilahi böyleymiş, böyle oldu. Yapacak bir şey yok. 29 sene oldu şehit olalı. 96'da çatışmada şehit oldu. Şimdi terörsüz Türkiye diyorlar. Eğer ki böyle analar babalar ağlamayacaksa, gözyaşı dökmeyecekse tam destek veriyoruz. Ama yine böyle devam edecekse o zaman askeriye binsin tepelerine" şeklinde konuştu.

'ACILAR BİTMEZ ÖLÜME KADAR ACILAR DEVAM EDER'

Şehit babası Hacı Yanardağ, "Acımız çok büyük. Bir daha böyle gençleri mesele gelmesini istemiyoruz. Hastayız. Herkes şeker hastası oldu. Anjiyo olduk, kalpten mesela. Acılar bitmez ölüme kadar acılar devam eder" dedi.