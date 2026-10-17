İstanbul Valisi Gül, sel mağdurlarına 10'ar bin lira yardım yapılacağını açıkladı - Son Dakika
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İstanbul Valisi Gül, sel mağdurlarına 10'ar bin lira yardım yapılacağını açıkladı

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İstanbul Valisi Davut Gül, selden zarar gören vatandaşlara zarar miktarına bakılmaksızın 10'ar bin lira yardım yapılacağını açıkladı. Gül, tutanaklardaki tutarların AFAD kriterlerine göre değerlendirileceğini, ödemelerin pazartesi ve salı yapılmasının hedeflendiğini belirtti.

İstanbul Valisi Davut Gül, sel ve su baskınının en çok etkilediği bölgelerden Sarıyer’e bağlı Ayazağa Mahallesi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, selde kaybolan üç vatandaşa henüz ulaşamadıklarını, çalışmaların gece ve yarın da devam edeceğini, polis, jandarma, sahil güvenlik, AFAD timleri ve AFAD koordinasyonundaki akredite kuruluşların arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

"YARIN İTİBARIYLA YIKIMLARIMIZIN TAMAMINI GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLACAĞIZ"

Dere yatağında bulunan yapıların yıkımına başlandığını kaydeden Gül, "Aynı zamanda binaların içerisinde tahliye devam ediyor. Dolayısıyla da eşyalar bittikçe yıkım yapılıyor, yapılacak. Bu akşam ve yarın itibarıyla yıkımlarımızın tamamını gerçekleştirmiş olacağız. Ayazağa Meydanı'ndaki 16 dükkan, spor sahası, tribünler, Kur'an kursu ve yanındaki lojmanların bu gece ve yarın gündüz olmak üzere tamamını yıkmış olacağız." diye konuştu.

"DERE ISLAHININ ÖNÜNDE HERHANGİ BİR ENGEL KALMAYACAK"

İSKİ'nin dere ıslahı yapabilmesi için engellerin ortadan kalkması gerektiğini ifade eden Gül, yıkımlar gerçekleştikten sonra 1700 metrelik dere ıslahının önünde herhangi bir engel kalmayacağını söyledi.

Gül, İstanbul'da ıslah edilmesi gereken dereler olduğunu, bunlarla ilgili orta ve uzun vadede yapılacak çalışmaların olduğunu dile getirdi.

SELDEN ETKİLENENLERE 10'AR BİN LİRALIK YARDIM

Selden zarar gören vatandaşlara yapılacak ödemelere ilişkin de bilgi veren Gül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sağladığı ödenekle zarar miktarına bakılmaksızın 10'ar bin liralık yardım yapılacağını açıkladı. Hasar ve zarar tespit çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirten Gül, tutanaklarda yer alan tutarların AFAD kriterlerine göre değerlendirileceğini ifade etti. Vali Gül, "Pazartesi günü tutanaklardaki rakamları AFAD'ın kriterlerine göre elden geçirip pazartesi ve salı günü bütün ödemeleri yapmayı hedefliyoruz" dedi.

"BUGÜN VE YARIN YAĞIŞ DEVAM EDECEK"

Anadolu Yakası'nda yağışın devam ettiğini aktaran Gül, "Dolayısıyla da İstanbul'un her tarafında yağışla ilgili riskimiz azalmakla birlikte devam ediyor. Bu açıdan hemşerilerimizden duyarlı olmalarını istirham ediyoruz. Bugün ve yarın yağış devam edecek. Biz de takipçisiyiz." dedi.

Kaynak: AA
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