İstanbul ve Hatay'da düzenlenen "yasa dışı bahis" operasyonunda 33 kişi yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, bahis oynanan internet sitesi hakkında araştırma yapıldı.
Bu kapsamda, 30 şüphelinin "yasa dışı bahis suçunu işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçlarını işlediği tespit edildi.
Örgütün kurucusu ve yöneticisi olduğu tespit edilen M.Ö'nün yanı sıra şüphelilerden 12'sinin "ofis ekibi", 14'ünün "saha ekibi" ve 3'ünü ise "mali işlerden sorumlu paranın izini kaybettiren ekip" olarak çalıştığı belirlenerek, İstanbul ve Hatay'da 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelilerden 28'inin gözaltına alındığı operasyonda, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Ayrıca operasyon devam ederken, söz konusu suçlara ortak olduğu tespit edilen 5 şüpheli daha yakalandı. 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Samsun'un Terme ve 19 Mayıs ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı nedeniyle tören düzenlendi. Terme ve 19 Mayıs ilçelerinde yapılan törenlere, kaymakamlar, belediye başkanları, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
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