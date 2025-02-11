İstanbul Yayımcılık Buluşmaları Başlıyor

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"10. İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları-İstanbul Publishing Fellowship", 25-27 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Basın Yayın Birliği Derneğinin desteğiyle Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından düzenlenen program, dünyanın dört bir yanından yayımcıları bir araya getirecek.

Uluslararası telif alışverişine önemli katkılar sunması planlanan etkinliğe 75 ülkeden yayıncıların katılımı bekleniyor.

"Bu proje, kültür sanat alanındaki ilk marketing çalışması özelliği taşıyor"

TBYM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Burhan Genç, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, kültür sanat faaliyetlerinin sürdürebilir bir forma erişebilmesi için güçlü bir ekonomiye ihtiyaç olduğunu belirterek, "Buluşmayla yayıncılığın ekonomik boyutlarını güçlendirerek, market ve pazar alanlarını büyütmeyi ve yaygınlaştırmayı arzu ediyoruz. Bu proje, kültür sanat alanındaki ilk marketing çalışması özelliği taşıyor. Dileğimiz yayıncılık alanındaki bu faaliyetin kültür ve sanatın diğer ayaklarında da yankı bulmasıdır." dedi.

Genç, projenin 10.'sunun bu yıl gerçekleşeceğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Bu önemli buluşma için 102 ülkeden 1000'in üzerinde başvuru aldık. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 70 civarında ülkeden, 100'ü yerli olmak üzere, yaklaşık 250 yayıncıyı etkinliğimize davet ettik. Projeyeyle birlikte bugüne kadar 16 bin civarında yerli eserin telif ve tercüme anlaşması yapıldı. 3 gün boyunca sürecek buluşma kapsamında 3500 civarında görüşmenin yapılmasını ve bu sayının daha yukarılara taşınmasını bekliyoruz."

Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karagüllüoğlu, projeyle birlikte yayıncıların yanında olmaya devam etmek istediklerini söyleyerek, "Bundan 4 yıl önce projemize dikkati çekmek ve telif sayılarını arttırmak için 3 dalda verilen İstanbul Telif Ödülleri'ni projemize dahil etmiştik. Bu yıl 4.'sünü vereceğimiz ödüllerimizle de alana yönelik farkındalığı ve nitelikli çeviri eserlerin sayısını arttırmak için ödüllerimizi takdim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Buluşmanın kitapların, yazarların, yayıncılığın konuşulmasına katkı sunmasını temenni ediyoruz"

TBYM Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Mustafa Doğru ise etkinliğin yayıncıların buluşması için önemli bir zemin oluşturduğunu söyleyerek, "Çok sayıda yayıncı bu etkinlikle bir araya geliyor. Farklı ülkelerden yayıncıların katılacağı güzel bir buluşma olacağını düşünüyoruz. Buluşmanın kitapların, yazarların, yayıncılığın konuşulmasına katkı sunmasını temenni ediyoruz. Her yıl bir ülkenin yayıncılık alanında yürüttüğü faaliyetleri odağımıza alıyoruz. Bu yıl projemizdeki odak ülke Çin olacak. Odak ülke faaliyetiyle, yayıncılarımızın Çin'de yürüttüğü faaliyetlerin hem nitelik hem de nicelik olarak çoğalmasını amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

Doğru, her yıl belirli konuları proje kapsamında gündeme getirdiklerinin altını çizerek, bu yıl öne çıkan konunun yapay zeka olacağını ve bu konuyla ilgili çok sayıda programın etkinlik boyunca gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.

Amaç, İstanbul'un telif marketi haline getirilmesi

Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları ile dünya yayımcılarının iş birliğinin artırılması, İstanbul'un bir telif marketi haline getirilmesi ve sektörel gelişmelerin yakından takip edilmesi amaçlanıyor.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası yayıncının bir araya gelmesine olanak sağlayan program, 2021'den itibaren hibrit bir modelde düzenlenerek, katılımcılarına hem fiziki hem de çevrim içi ikili görüşme yapma imkanı sunuyor.

"Media Match" ile yayıncılar ve dijital platformalar ilk kez bir araya gelecek

Bu sene ilki düzenlenecek Media Match etkinliği de yayın sektörüyle senkronize çalışması mümkün olan dijital platformlardan gelecek temsilcilerin, yayıncılarla bire bir görüşmeler yapmasına imkan sağlayacak.

Etkinlikle, yazılı eserleri temel alarak içerik üretmek isteyen prodüksiyon şirketleri ve senaristlerle e-kitap ve sesli kitap uygulamaları üzerine çalışan firmalar ve yayıncıların bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Her yıl bir ülke, odak ülke olarak belirleniyor ve seçilen ülkenin yayıncılık sektörü dünyaya tanıtılıyor. Seçilen ülkenin yayıncılık sektörü, sektörün üzerinde durduğu temel meseleler, okuyucunun genel eğilimleri gibi başlıkları ele alan seminer ve etkinlikler tertip ediliyor.

Odak ülke katılımcılarına Türkiye'deki yayıncılık dinamikleri özel olarak tanıtılarak, katılımcıların Türkiye'nin yayın sektörüne aşina olmaları amaçlanıyor.

Programın bu yılki odak ülkesi Çin oldu.

Proje kapsamında verilen "İstanbul Telif Ödülleri" ise 25 Şubat'ta Fatih'teki Sultan Sarnıcı'nda gerçekleşecek Gala Yemeği'ndeki törenle sahiplerine takdim edilecek.