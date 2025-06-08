İstanbullular Dönüşte Trafik Yoğunluğu Yaşadı

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren İstanbulluların dönüş yolculuğu nedeniyle Avrupa Yakası'nda kente giriş noktalarında araç yoğunluğu oluştu.
Bayram tatilinin bitmesine bir gün kala dönüşlerini son güne bırakmak istemeyen bazı vatandaşların kente dönüş yolculukları başladı.
Dönüşler nedeniyle şehrin giriş noktalarında trafik yoğunluğu arttı.
Avrupa Yakası'nda D-100 karayolunda Silivri Selimpaşa mevkisinde yoğunluk yaşanıyor.
Büyükçekmece Kumburgaz mevkisinden Beylikdüzü'ne kadar araçlar güçlükle seyrediyor.
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