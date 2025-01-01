İstanbullular Yılbaşını Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
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İstanbullular Yılbaşını Coşkuyla Kutladı

İstanbullular Yılbaşını Coşkuyla Kutladı

İstanbul'da yılbaşı kutlamaları yoğun ilgiyle gerçekleşirken, bazı meslek grupları da çalıştı.

01.01.2025 02:48
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İstanbullular kutlamaların adresi olan birçok noktada yılbaşını coşkuyla karşılarken, bazı meslek grubu mensupları yeni yıla mesai başında girdi.

Megakentte binlerce kişi yeni yıla Taksim, Beşiktaş, Ortaköy, Nişantaşı ve Kadıköy'deki meydanlar ve caddelerde düzenlenen kutlamalarla "merhaba" dedi.

Yeni yılı coşkuyla karşılayanların yanı sıra mesleği gereği yeni yılı mesai başında karşılayanlar da oldu.

Taksim Meydanı'ndaki bir restoranda döner ustası olan Tahsin Kıraç, çalışması gerektiğini, 3 çocuğu olduğunu belirterek, "Her şeyin hayırlısı olsun. Yeni yıl sağlıklı, sıhhatli geçsin. Bol para getirsin." ifadelerini kullandı.

Motokurye Şerif Nazarov da yeni yılı kutlayarak, "Yılbaşında da çalışıyoruz. Çalışacağız, çalışmamız gerekiyor. Herkese iyi yıllar." diye konuştu.

Nişantaşı'nda bir restoranda kurye olarak çalışan Serkan Gezerge ise yeni yılda havaların daha sıcak olması temennisinde bulundu.

Sultangazi'de çiğ köfte dükkanı işleten Osman Durmuş, çalışmak zorunda olduğunu belirterek, "Allah herkese hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler nasip etsin. Parlak bir gelecek olur inşallah 2025'te." dedi.

Kokoreççi Mehmet Yurtsever ise yeni yılın güzel geçmesi ve herkesin işinin rast gitmesi dileğinde bulundu.

Yurtsever, 2025'te herkesin mutlu olmasını temenni ederek, "Allah kimseye zeval vermesin, ekmeğinin peşinde olanların Allah işini rast getirsin." diye konuştu.

Aynı işletmede çalışan Bayram Orak da "Savaşların olmayacağı bir yıl istiyoruz. Allah'ın izniyle savaşlar bitecek. Bütün insanlara hayırlı uğurlu olsun. Mutlu yıllar dilerim." ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece'de polis ekipleri yeni yıla görev başında girdi

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçede gerçekleştirdikleri asayiş uygulamasıyla yeni yıla görevleri başında girdi.

Yeni yılı Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde karşılayan Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Bambal da esnaf ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

Kaynak: AA

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