İstiklal Caddesi'nde Polis Bıçaklı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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İstiklal Caddesi'nde Polis Bıçaklı Saldırıya Uğradı

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İstiklal Caddesi'nde bıçaklı saldırıya uğrayan polis memuru hastaneye kaldırıldı, saldırgan yakalandı.

12.10.2024 13:14
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(İSTANBUL)- İstanbul'un en işlek noktalarından İstiklal Caddesi'nde bir polis memuru bıçaklı saldırıya uğradı. Cadde üzerinde duran polis memuruna sessizce arkadan yaklaşan saldırgan, elindeki bıçağı bir anda polisin ensesine sapladı. Hastaneye kaldırılan polis, tedavi altına alındı. Yakalanan saldırganın şizofreni hastası olduğu iddia edildi.

Polis memurunun bıçaklı bir şüpheli tarafından saldırıya uğradığı o anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde saldırgan, elindeki bıçakla polis memurunun arkasından gelerek bıçakla saldırdığı ve sonrasında koşarak uzaklaştığı görülüyor.  Ensesinden bıçak darbesi alan polis memurunun yardımına ilk önce zabıta memuru koştu. Yaralanan polis memuru olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"12.10.2024 tarihinde, Beyoğlu İlçesi İstiklal Caddesi Tünel Çıkışında meydana gelen ve bir polisimizin yaralandığı olayla ilgili olarak; İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince olay sonrası derhal yerine intikal edilmiş, bir şahsın bıçakla gelerek polisimize saldırdığı ve olay yerinden uzaklaştığı anlaşılmıştır. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarda; kimlik bilgileri tespit edilen O.I.(34) isimli şüpheli şahıs Kasımpaşada yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın yapılan sorgulamasında; uyuşturucu madde kullanmak, kişilerin huzur ve sükünunu bozmakdan suç kaydı olduğu tespit edilmiş, ayrıca yapılan kontrolde şahsın psikolojik tedavi gördüğü anlaşılmıştır. Yaralı polisimizin kaldırıldığı hastanede tedavisi devam etmekte hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."

Kaynak: ANKA

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