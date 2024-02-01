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Istranca Ormanları'nda kar yağışının oluşturduğu güzel manzara havadan görüntülendi - Son Dakika
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Istranca Ormanları'nda kar yağışının oluşturduğu güzel manzara havadan görüntülendi

Istranca Ormanları\'nda kar yağışının oluşturduğu güzel manzara havadan görüntülendi

Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki Istranca Ormanları, meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı bir şekilde kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Yıldız Dağları'nın eteklerine kadar uzanan kar örtüsü, havadan çekilen dron görüntüleriyle görüntülendi.

01.02.2024 13:15  Güncelleme: 13:16
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Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki, meşe ve çam ağaçlarından oluşan Istranca Ormanları'nda kar yağışının oluşturduğu güzel manzara havadan görüntülendi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Istranca Ormanları beyaz örtüyle kaplandı.

Yağış sonrası 1031 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları, eteklerine kadar beyaza büründü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışı sabah saatlerinde etkisini kaybetti.

Kar örtüsü altındaki ormanlar dronla görüntülendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Istranca Ormanları'nda kar yağışının oluşturduğu güzel manzara havadan görüntülendi - Son Dakika
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