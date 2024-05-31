İsveç'te Sokaklarda Sahipsiz Hayvanlara Rastlanmıyor - Son Dakika
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İsveç'te Sokaklarda Sahipsiz Hayvanlara Rastlanmıyor

İsveç'te yerel yönetimler, polis ve barınakların işbirliği içinde çalışması sonucu sokaklarda sahipsiz hayvanlara rastlanmıyor. Polis tarafından 24 saat hizmet veren en yakın barınağa götürülen hayvanlar, burada sağlık kontrolünden geçiriliyor. Ülkede tüm köpeklerin elektronik çiple kayıt altına alınması sayesinde sokağa terk edilen hayvanların sahipleri kısa sürede bulunabiliyor. İsveç'te 1 milyon köpekten 200 bine yakınının derneklerin yönettiği barınaklarda tutulduğu tahmin ediliyor. Köpekler rehabilite edildikten sonra sahiplendiriliyor.

31.05.2024 11:11
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İsveç'te, yerel yönetimler, polis ve barınakların işbirliği içinde çalışması sonucu sokaklarda sahipsiz hayvanlara rastlanmıyor.

İsveç'te sokakta sahipsiz hayvan görülmesi durumunda, polis tarafından 24 saat hizmet veren en yakın barınağa götürülüyor. Hayvanlar, burada sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Yerel yönetimler, polis ve barınakların koordineli çalıştığı ülkede, sokaklarda sahipsiz hayvanlara rastlanmıyor.

Ülkede 2001'den itibaren tüm köpekler elektronik çiple zorunlu olarak kayıt altına alındığından, sokağa terk edilme durumlarında sahibi kısa sürede bulunabiliyor.

İsveç'te 1 milyon köpekten 200 bine yakınının derneklerin yönettiği barınaklarda tutulduğu tahmin ediliyor.

Ülkede 2007'de çıkarılan yasaya göre, köpekler hastalık ya da yaşlılığa bağlı acı çekmeleri veya insanlara zarar vermeleri durumunda belediyelerin izniyle uyutuluyor.

Köpekler rehabilite edildikten sonra sahiplendiriliyor

İsveç Köpek Koruma Derneği yöneticilerinden Johnny F. Kroneld, ülkesinde sahipsiz köpek sorununa nasıl çözüm bulunduğunu AA muhabirine anlattı.

Kroneld, derneğin kurulduğu 1908'de ülkede çok fazla sahipsiz köpek olduğunu ancak o zamandan bugüne çok şey değiştiğini söyledi.

Ülkede sahipsiz köpek kalmadığını dile getiren Kroneld, "Bunun başlıca nedeni, farklı köpek barınaklarına ve sokak köpeklerini rehabilite etmek ve yeniden sahiplendirmek için çalışan kuruluşlara sahip olmamızdır." dedi.

Polis ve özel sahiplendirme kuruluşlarıyla çalıştıklarını belirten Kroneld, "Köpekleri rehabilite ettikten sonra onları yeniden sahiplendiriyoruz." şeklinde konuştu.

Kroneld, geçen yıl derneğe 831 köpeğin getirildiğine işaret ederek, "Bu sene geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30 artış olduğunu görüyoruz. Maalesef İsveç'te köpeklerin rehabilitasyonu ve yeniden sahiplendirilmesi için büyük bir ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Başlıca amacın köpeklerin yeniden sahiplendirilmesi olduğunu vurgulayan Kroneld, sahiplenen kişilerin, köpeğin özellikleri ve bakımı hakkında bilgilendirildiğini anlattı. Kroneld, "Böylece gerçekte ne tür bir köpek aldığınızı ve ona nasıl bakacağınızı biliyorsunuz. Çünkü bu, bugün özellikle İsveç'te ve diğer ülkelerde de gördüğümüz büyük bir zorluk." dedi.

Kroneld ayrıca sahiplenen kişilerin köpeklerle ilgilenmek için zamanı ve maddi durumunun yeterli olup olmadığına da dikkat edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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