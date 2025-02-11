İtalya'da Casus Yazılım Soruşturması - Son Dakika
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İtalya'da Casus Yazılım Soruşturması

Mediterranea STK'nın kurucusu Casarini, casus yazılımın izleme emrini verenleri soruşturmak istiyor.

11.02.2025 17:52
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İsrail merkezli Paragon Solutions şirketinin casus yazılımıyla takip edildiği ortaya çıkan "Mediterranea Saving Humans" isimli sivil toplum kuruluşunun (STK) kurucusu Luca Casarini'nin, kendisini izleme emrini kimin verdiğinin soruşturulması için suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

İtalyan ANSA ajansında çıkan habere göre, "Mediterranea Saving Humans"ın hukuk ekibi, Casarini'nin Paragon Solutions'ın "Graphite" casus yazılımıyla Meta'nın anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp üzerinden hedef alınmasına ilişkin, dün Palermo kentinde suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu talebinde, "Hangi devlet aygıtının kendi vatandaşlarına karşı casusluk silahlarını kullanacak kadar ileri gittiğinin ortaya çıkarılmasını amaçlayan bir soruşturma talep ediyoruz ve bu faaliyetin müvekkilimizin siyasi görüşleriyle bağlantılı olup olmadığını öğrenmek istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hukuk ekibinde yer alan Avukat Serena Romano, "Ne tür bir faaliyet gerçekleştirildiğini tespit etmek istiyoruz." dedi.

Bu arada, ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) ile bir diğer muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketinden (M5S) parlamenterlerin, ülkede geçen hafta kamuoyuna yansıyan Paragon Solutions hadisesi üzerinden izleme yapılmasına dair Avrupa Parlamentosu (AP) nezdinde soruşturma komisyonu kurulması talebiyle AP Başkanı Roberta Metsola'ya mektup gönderdiği belirtildi.

Ana muhalefet lideri Elly Schlein da Başbakan Giorgia Meloni'ye bu konuya parlamentoda açıklık getirmesi çağrısını yineledi.

WhatsApp, İsrail merkezli casus yazılım konusunda uyarmıştı

Meta'nın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ocak ayı sonunda yaklaşık 90 gazeteci ve sivil toplum üyesinin, "Paragon Solutions" adlı İsrail merkezli bir şirketin "Graphite" isimli casus yazılımıyla hedef alınmış olabileceğini belirtmişti.

İtalya'da Başbakan Meloni'nin partisi "İtalya'nın Kardeşleri"nin gençlik kollarındaki faşizm yanlılarını Haziran 2024'te ortaya çıkaran Fanpage haber sitesinin yayın yönetmeni Francesco Cancellato, 31 Ocak'ta WhatsApp'tan gelen uyarı mesajıyla siber saldırıya uğradığını öğrendiğini açıklamıştı.

Cancellato dışında Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenleri kurtarmak üzere faaliyetlerde bulunan Mediterranea Saving Humans adlı STK'nin kurucusu Luca Casarini de benzer şekilde hedef alındığını belirtmişti.

İtalya Başbakanlığı 5 Şubat'ta, İtalya'dan 7 kullanıcının bu uygulamanın hedefi olduğunu, Ulusal Siber Güvenlik Ajansının (ACN) harekete geçirildiğini açıklamıştı.

Başbakanlık, hükümetin İtalya'daki bazı kişileri bu casus yazılım üzerinden dinlediği iddiasını da reddederek İtalya dışında Belçika, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Avusturya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç'ten de mağdur kullanıcıların bulunduğunu kaydetmişti.

The Guardian gazetesi, 6 Şubat'ta yayımlandığı özel haberinde, Paragon Solutions'ın İtalya ile olan sözleşmesini sonlandırdığını yazmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da Casus Yazılım Soruşturması - Son Dakika

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