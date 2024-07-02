İtalya'da Göçmen Tarım İşçisinin Ölümüyle İlgili İşveren Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İtalya'da Göçmen Tarım İşçisinin Ölümüyle İlgili İşveren Gözaltına Alındı

İtalya'nın Latina kentinde Hindistan vatandaşı göçmen tarım işçisi Satnam Singh'in kolunun kesilmesi ve sokak ortasında bırakılmasının ardından hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada, işveren Antonello Lovato gözaltına alındı. Savcılığın, Singh'in hayatını kaybetmesiyle ilgili işverene yönelik suçlamayı 'kasıtsız öldürme'den 'kasten öldürme' olarak değiştirdiği bildirildi.

02.07.2024 17:23
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İtalya'da Latina kentinde 17 Haziran'da Hindistan vatandaşı göçmen tarım işçisi Satnam Singh'in kolunun kesildiği kazanın ardından sokak ortasında bırakılması ve daha sonra hayatını kaybetmesine yönelik soruşturmada, işveren Antonello Lovato gözaltına alındı.

İtalyan basınına çıkan haberlerde, Latina Cumhuriyet Savcılığının Singh'in ölümüyle ilgili başlattığı soruşturma çerçevesinde, iki hafta önce ağır yaralı Singh'i sokağa terk eden işvereni Antonello Lovato'nun "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Savcılığın soruşturmada, otopsi raporuna da yansıdığı üzere Singh'in aşırı kan kaybından öldüğüne dikkat çekilerek, hemen yardım edilseydi göçmen işçinin hayatının kurtarılabileceği tespitinin yapıldığı ifade edildi.

Bu nedenle Savcılığın, Singh'in hayatını kaybetmesiyle ilgili işverene yönelik ilk aşamada "kasıtsız öldürme"den başlattığı soruşturmada, suçlamayı "kasten öldürme" olarak değiştirdiği bildirildi.

Lazio Bölgesi Hint Topluluğu Başkanı Gurmukh Singh de işverenin gözaltına alınmasına ilişkin "Bu haberi bekliyorduk, öfkeliydik. Lovato'nun yaptığı en kötü şey onu hastaneye götürmek yerine evinin dışında bırakmaktı. Bir kaza olabilir ancak tıbbi yardım çağırmamak kabul edilemez." dedi.

Ne olmuştu?

Roma'nın güneyinde çok sayıda göçmen tarım işçisinin yaşadığı Latina'da bir çiftlikte düzenli iş kontratı olmadan çalışan Satnam Singh, 17 Haziran'da kolunu traktörün çektiği plastik ambalaj makinasına kaptırmıştı. Ağır yaralanan Singh, hastaneye götürülmek yerine evinin yakınlarındaki sokağa terk edilmişti. Göçmen işçinin kopan kolu ise bir sepetin içine bırakılmıştı.

Singh daha sonra helikopterle Roma'da hastaneye kaldırılmış, 19 Haziran'da ise hayatını kaybetmişti.

Olay, kamuoyunda infial yaratmış ve Latina'da Hint toplumu ve sendikaların çağrısıyla hem Singh'in ölümü hem de düzensiz ve kaçak şekilde çalıştırılan tarım işçilerinin durumu protesto edilmişti.

Singh'in ölümünün ardından İtalya'da yaygın olan göçmen tarım işçilerinin çalışma koşulları yeniden tartışma konusu haline gelmişti.

Başbakan Giorgia Meloni de 20 Haziran'daki açıklamasında, "Bunlar, İtalyan halkına uygun olmayan insanlık dışı eylemlerdir ve bu barbarlığın sert şekilde cezalandırılacağını umuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Muhalefet ise hükümeti, düzenli iş kontratı olmadan düşük ücretlere çalıştırılan göçmen işçilerin sömürü düzeninden kurtarılması için adım atmaya çağırmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da Göçmen Tarım İşçisinin Ölümüyle İlgili İşveren Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya'da Göçmen Tarım İşçisinin Ölümüyle İlgili İşveren Gözaltına Alındı - Son Dakika
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