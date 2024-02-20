İtalya\'da Yüksek Hava Kirliliği Nedeniyle Tedbirler Alınıyor

İtalya'nın kuzeyindeki bazı kentlerde, hafta sonundan bu yana devam eden yüksek hava kirliliği nedeniyle çevre ve insan sağlığını korumak için bazı tedbirlerin uygulanacağı bildirildi.
İtalyan basınında yer alan haberlerde, ülkenin sanayi ve finans merkezi olan kuzeydeki Milano ve çevre kentlerde hava kirliliği düzeyinin, "PM10 konsantrasyonu" parametresine göre, arka arkaya 4. gün olan bugün makul kabul edilenin çok üstünde çıktığı belirtildi.
Bölgesel Çevre Ajansı ARPA'nın, kuzeydeki Milano, Monza, Como, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Lodi ve Pavia'da hava kirliliği oranını, PM10 parametresine göre metreküp başına 50 mikrogram eşiğinin üzerinde belirlediği ifade edildi.
Bu değerin Milano için 73 ile 122 mikrogram arasında değiştiği, Monza'da 111'e, Como'da 78'e ulaştığı kaydedildi.
Hava kirliliğinin yüksek seviyelere ulaşması ve bunun bir süredir devam etmesi nedeniyle yerel yetkililer önlem almaya başladı.
Milano'nun da aralarında olduğu bu 9 vilayette duman seviyesini düşürmeye yönelik ilk tedbirler açıklandı. Buna göre, nüfusu 30 binin üzerinde olan belediyelerde hafta sonları, "Euro 0", "Euro 1" kategorisi ile "Euro 2-3-4" kategorilerindeki dizel yakıtlı araçların trafiğe çıkışı durdurulacak, ev ve alışveriş merkezlerinde ısıtmalar 19 derecenin üstüne çıkarılamayacak, ayrıca açık havada ateş yakılamayacak.
Bu arada, yüksek hava kirliliği nedeniyle Milano'da çok sayıda kişinin Kovid-19 salgını dönemindeki gibi dışarıya koruyucu yüz maskesi takarak çıkmaya başladığı belirtildi.
Hava izleme ve hava temizleme ürünleri üreten bir İsviçreli firma da Milano'nun, Çin'in Chengdu ve Bangladeş'in başkenti Dakka'dan sonra hava kalitesi en kötü 3. kent olduğunu açıkladı.
Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala ise şirketin açıkladığı verilere karşı çıkarak, bunların güncel olmadığını söyledi.
İtalyan Çevre ve Tıp Derneğinden (SIMA) bugün yapılan açıklamada, İtalya'da her yıl kaydedilen yaklaşık 80 bin erken ölümün hava kirliliğinden kaynaklandığı ve bunun, Avrupa'daki en yüksek seviye olma özelliği taşıdığı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › İtalya'da Yüksek Hava Kirliliği Nedeniyle Tedbirler Alınıyor - Son Dakika
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