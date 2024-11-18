İtalya'da Sol İttifak Seçimleri Kazandı - Son Dakika
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İtalya'da Sol İttifak Seçimleri Kazandı

Emilia-Romagna ve Umbria bölgelerinde sol ittifak, iktidardaki sağ ittifaka karşı zafer elde etti.

18.11.2024 23:46
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İtalya'nın endüstri bölgesi Emilia-Romagna ile orta kesimdeki Umbria Bölgesi'nde bölgesel yönetim başkanlarını belirlemek üzere yapılan seçimleri, muhalefetteki sol ittifakın adayları, iktidardaki sağ ittifakın adaylarına karşı kazandı.

Ülkede 4,3 milyon kişi iki bölgede, dün ve bugün yapılan bölgesel seçimlerde oy kullandı.

İtalyan ANSA ajansının paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre, Emilia-Romagna'da merkez solun adayı Michele de Pascale yüzde 56,7 ile oyların yüzde 40'ını alan sağ ittifakın adayı Elena Ugolini'ye karşı seçimden zaferle çıktı.

Umbria Bölgesi'nde de merkez solun adayı Stefania Proietti, yüzde 51,6 ile sandıktan birinci çıktı. Umbria'da mevcut bölgesel yönetim başkanı ve sağ ittifakın adayı Donatella Tesei ise oyların yüzde 45,6'sını alabildi.

Bölgesel seçimlerde, bu sonuçlar doğrultusunda; solun kalesi olarak tanımlanan Emilia-Romagna Bölgesi'nde bir sürpriz yaşanmazken, sağ ittifakın elindeki Umbria Bölgesi'nin yönetimi ise el değiştirerek sola geçti.

Emilia-Romagna'da seçimlere katılım oranı yüzde 46, Umbria'da ise yüzde 52 ile düşük seviyelerde kaldı.

Bu iki bölgedeki seçimlerle ülkede bu yıl için bölgesel seçim maratonu tamamlandı. Buna göre, bu yıl 7 bölgede yapılan seçimlerin 4'ünü (Abruzzo, Basilicata, Piyemonte ve Ligurya) sağ ittifak kazanırken, 3'ünü (Sardinya, Emilia-Romagna ve Umbria) sol ittifak aldı.

Başbakan Meloni, sağ ittifakın yenilgisini kabul etti

Sandıklarda oy sayımı devam ederken adaylar arasındaki fark açılınca iktidardaki sağ ittifakın lideri Başbakan Giorgia Meloni'den seçimi kazanan merkez solun adaylarına tebrik mesajı geldi.

Meloni, X'te yaptığı paylaşımda, Umbria'da seçimi kazanan Proietti ile Emilia-Romagna'da kazanan de Pascale'yi tebrik ederek, "Siyasi farklılıkların ötesinde, ortak zorlukların üstesinden gelmek ve toplumlarımızın refahı ve geleceği için çalışmak üzere yapıcı işbirliğini sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Sağ ittifakın parçası Forza Italia (FI) partisinin lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de seçimleri kazanan solun adaylarını tebrik etti.

Merkez solun çatı partisi konumundaki ana muhalefet Demokratik Parti'nin (PD) lideri Elly Schlein, iki bölgedeki seçim sonuçlarının "olağanüstü" olduğunu ve "birlik olmanın zaferi getirdiğini" kaydetti.

Bu iki bölgedeki seçimle sol ittifakla hareket eden 5 Yıldız Hareketi (M5S) lideri Giuseppe Conte de sonuçları, "Çarpıcı zafer." olarak yorumladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da Sol İttifak Seçimleri Kazandı - Son Dakika

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