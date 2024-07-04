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- İtalya'daki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

SİCİLYA - İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçerek lav ve kül püskürttü.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan dünyanın en aktif yanardağlarından Etna, dün akşam saatlerinde yeniden faaliyete geçti. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre Avrupa'nın en yüksek yanardağı Etna'nın Voragine kraterinde 4 yıl sonra ilk kez patlama meydana geldi.

Üç bin 357 metre yüksekliğe sahip Etna Yanardağı, son olarak Aralık 2023'te faaliyete geçmişti.