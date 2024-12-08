İtalya'dan Suriye'ye Kriz Devri

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Suriye'deki gelişmeleri kaygılı biçimde takip ettiğini bildirdi.

Tajani, X platformundaki hesabından Suriye'de Beşşar Esed rejiminin çökmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda Tajani, "Suriye'deki durumu, kaygılı bir şekilde dikkatle takip ediyorum. Şam'daki büyükelçiliğimiz ve Chigi Sarayı (Başbakanlık) ile sürekli temas halindeyim. (Yerel saatle) 10.30'da Dışişleri Bakanlığında kriz masasının toplanması için çağrıda bulundum." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da "Bakan Tajani, bu sabah Suriye'deki durumla ilgili toplantı çağrısında bulundu. Milislerin Şam'a girişi ve Beşşar Esed rejiminin dağılması, öncelikle halen bu ülkede bulunan İtalyanların korunması için acil bir yanıt verilmesi ihtiyacını doğuruyor. Bakan Tajani, İtalya'ya dost hükümetlerin siyasi liderleriyle temaslarda bulunacak ve İtalyan devletinin diğer yönetimleriyle önceden planlanmış olan eylem planlarını teyit edecek." ifadeleri yer aldı.

İtalya, Suriye'deki gelişmeler nedeniyle bir süredir bu ülkedeki 300 kadar vatandaşını tahliye etmeye çalışıyor.